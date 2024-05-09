İlk 4 ayda 1256 terör şüphelisi yakayı ele verdi

İSTANBUL Valisi Davut Gül, Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı Salonu'nda düzenlediği programda, 2024 yılının ilk 4 aylık asayiş verilerini açıkladı. Gül, yılın ilk 4 ayında terör örgütlerine karşı yapılan 576 operasyonda 1256 şüphelinin yakalandığını, bunların 300'ünün tutuklandığını, 329 kişiye da adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi. Terörün finans kaynaklarını çökertmek için yapılan 65 operasyonda 132 şüphelinin yakalandığını belirten Gül, bunlardan 12'sinin tutuklandığını, 37'sine adli kontrol tedbiri uygulandığını söyledi.