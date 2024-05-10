Emniyet’te Ayhan Bora Kaplan depremi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ankara'da suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ile ilgili soruşturma kapsamında Emniyet'teki bazı isimlerin görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İDDİALARA YANIT VERDİ

BAKANLIK, sürdürülen soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nın görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya X hesabından yapılan açıklamada "Ankara'daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen Mülkiye Müfettişlerince, soruşturmanın selameti açısından Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlerinden uzaklaştırılmışlardır" denildi. Görevden uzaklaştırılan isimlerden 2'sinin Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Şevket Demircan olduğu belirlendi.