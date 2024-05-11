AK Parti’li kadınlar Gazzeli anneler için toplandı

AK Parti'nin 81 ildeki kadın kolları üyeleri, Anneler Günü öncesi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden anneler ve çocukları için basın açıklaması yaptı. İzmir'de Bilal Saygılı Camisi önünde toplanan kadınlar adına AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran açıklama yaptı.

ATEŞKES SAĞLANMALI

Birleşmiş Milletler kadın biriminin raporuna göre Gazze'de günde ortalama 37'si anne 63 kadının öldüğünü vurgulayan Dalkıran, kayıp ve akıbeti bilinmeyen kadın sayısının 2 bin 100 civarında olduğunu söyledi. Filistin'de sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle yaklaşık 60 bin hamile kadının risk altında olduğunu, her gün 180 annenin ölümle burun buruna doğum yaptığını dile getiren Dalkıran, "Ne diyordu Gazzeli anne; 'Ben 6 çocuk doğurmakla yükümlüyüm. Çünkü ikisini İsrail öldürecek, ikisi eve ekmek getirmek için çalışacak, ikisi de okusun ki ülke için işe yarasın.' Ya anne olduğunu göremeden, karnında bebeği ile ölen kadınlar, ölen annesinin bedeninden ameliyatla alınan bebekler... Zor şartlar, ölümle burun buruna yaşamak ve yetersiz beslenme nedeniyle erken doğum yapan, sütü kesilen anneler" diye konuştu. Hamas'ın ateşkes masasına oturmayı kabul etmesinin gelecek için umut verici olduğunu belirten Dalkıran, "Biz anneler olarak İsrail'e bir kez daha çağrıda bulunuyoruz, ateşkes için bir adım bekliyoruz. İsrailli yetkililere soruyorum; vadedilmiş topraklar hedefinizi, hayattan kopardığınız annelerin ve çocukların bedeni üzerine mi inşa edeceksiniz" dedi. Açıklamaya partinin MKYK üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ ile İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın annesi Emine Saygılı ile eşi Şahika Saygılı da katıldı.