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Bakan Fidan’dan BAE Devlet Başkanı ile kritik görüşme

HABER MERKEZİ
Bakan Fidan’dan BAE Devlet Başkanı ile kritik görüşme
Resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret eden Dış işleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından kabul edildi. Görüşmede ana gündem maddesi Gazze'de ateşkesin sağlanması için atılacak adımlardı. İki ülke ilişkileri de görüşmede ele alındı. Öte yandan Bakan Fidan son 3 haftada yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, 17 Nisan'da Katar'ın başkenti Doha ziyareti kapsamında Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü, Doha ziyareti kapsamında Hamas yetkilileriyle de bir araya geldi. Gambiya'da 4-5 Mayıs'ta İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile bir araya gelen Bakan Fidan 7 Mayıs'ta Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Abdullah el-Yahya ile Ankara'da görüştü.
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