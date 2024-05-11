Başkan Erdoğan’dan Denizkurdu tatbikatı mesajı

Başkan Erdoğan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Doğu Akdeniz'de icra edilen Denizkurdu-II/2024 Tatbikatı'na telefon bağlantısıyla katıldı.

Güçlü ordu, güçlü Türkiye vurgu yapan Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin değerli mensupları, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Tatbikatımızda görev alan tüm askerlerimize üstün başarılar niyaz ediyorum. Tatbikatın Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın gücüne güç katacağına, siz askerlerin bilgi ve motivasyonunu artıracağına yürekten inanıyorum.

Kahraman ordumuz tarih boyunca yaşattığı eşsiz zaferlere milletimizin gurur vesilesi olmuştur. Sadece caydırıcılığıyla değil, yüksek sorumluluk bilinciyle de ordumuz, ülkemizin güven ve huzur kaynağıdır. Milletçe kendi özyurdumuzda gönül huzuruyla yaşamak istiyorsak askeri bakımdan güçlü olmak zorunda olduğumuzun farkındayız. Bölgemizde yaşanan son gelişmeler 'Güçlü ordu güçlü Türkiye' şiarımızın ne kadar kritik olduğu bize tekrar hatırlatmıştır.

Bu gerçekten hareketle son 21 yıldır gözbebeğimiz olan ordumuzun caydırıcılığını artırmak, kapasitesini güçlendirmek,en modern savunma tesisatlarıyla donatmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü münasebetiyle 100 gemi ile yapılan geçit törenimiz Deniz Kuvvetlerimizin kapasitesini bir kez daha ortaya koymuştur. TCG Anadolu'nun donanmamıza nasıl bir imkan sağladığını böylece hep beraber görmüş olduk.

TCG Anadolu'nun yanı sıra daha büyük bir uçak gemisini ordumuza kazandırmak için çalışmalarımız sürüyor. Kimi zaman müttefiklerimizin uyguladığı gizli,açık ambargolara rağmen savunma yeteneklerimizi sürekli geliştiriyoruz, her cephede kararlı mücadele içindeyiz. Hedeflerimize ulaşana dek mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Denizkurdu tatbikatını çok önemli gördüğümü ifade etmek istiyorum."