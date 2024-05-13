‘Netanyahu, tarihe soykırımcı olarak geçecek’

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Netanyahu'nun kendisine "Hamas destekçisi antisemitist, bize ders veremez" sözlerine X sosyal medya hesabından cevap verdi.

İNSANLIK ÖLÜR

Cumhurbaşkanı Petro, "Sayın Netanya tarihe soykırımcı olarak geçeceksiniz. Binlerce masum çocuğun, kadının ve yaşlının üzerine bomba atmak sizi kahraman yapmaz. Avrupa'da milyonlarca Yahudi'yi katledenlerin yanında olacaksınız. Din ile ilgili olsun ya da olmasın soykırım soykırımdır. En azından devam eden katliamı durdurun" ifadelerini kullandı. Netanyahu'nun sözlerini alıntılayan Petro, "Samiler, soykırımın

sorumlusu olmamalıdır zira onlar bu soykırımı yaşadılar. Nazi Avrupa'sında Yahudi halkına yapılan soykırım kabul edilemez olduğu gibi, Filistin halkına yönelik halihazırda yapılan soykırım da kabul edilemez. Gazze ölürse, insanlık da ölür" değerlendirmesinde bulundu. Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmen duyurmuştu.