Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nden AI’NTEP Yapay Zeka Festivali

HASAN Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), OSB Teknokent ve Türkiye İş Bankası - Yapay Zeka Fabrikası işbirliğinde; 'Türkiye'nin En Üretken Festivali' mottosuyla düzenlenen 'AI'NTEP - Yapay Zeka Festivali' yoğun katılımla HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

PROF. DR. DERELİ TANITTI

Sektör liderlerini, akademisyenleri, öğrencileri, yazılım geliştiricileri, yapay zekaya ilgi duyan herkesi buluşturma hedefi ile yola çıkan etkinlikte, ilham verici konferanslar, yenilikçi proje geliştirme hedefli fikir & yazılım maratonu ve start-up'lar ile projeler yatırımcılarla buluştu. AI'NTEP festivalinde, Türkiye'de bir ilk olarak, Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından "Üretken Yapay Zeka Tabanlı Akıllı Eğitim Asistanı" geliştirildiği ve devreye alındığının müjdesi de verildi.

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli; "Üniversitemizde devreye almakta olduğumuz ve üniversitemizin 'öğrenci bilgi/yönetim sistemi' ile entegre edilmiş bu 'üretken yapay zeka' uygulaması sayesinde öğrencilerimiz, akademik ders materyallerine daha kolay erişebilecek, ders bazlı ve akıllı sorgulamalar ve etkileşim yapabilecek, öğrenme hızını ve kalitesini artırabilecek. HKÜ olarak, tüm eğitim- öğretim ve araştırma süreçlerinde yapay zekanın gücünü etkin bir biçimde ve sonuna kadar kullanma konusunda karalıyız" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI DİJİTAL DÖNÜŞÜM OFİSİ TAM KADRO FESTİVALDE

FESTİVAL kapsamında; HKÜ Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Necip Fazıl Yılmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Kamuda Yapay Zeka Politika ve Uygulamaları" adlı panelde; Cumhurbaşkanlığı DDO Birim Müdürü Dr. Atilla Aydın, Cumhurbaşkanlığı DDO Proje Yöneticisi Dr. Ramazan Terzi, Cumhurbaşkanlığı DDO Risk Yöneticisi Dr. Zümrüt Müftüoğlu ve Cumhurbaşkanlığı DDO Yapay Zeka Politika Analisti Av. İlayda Süer tecrübelerini katılımcılara aktardı.