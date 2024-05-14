Başkan Erdoğan: Yanlışta ısrar kaybettirir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

AK Parti'ye gönül veren tüm vatandaşlarıma selam ve sevgilerimi gönderiyorum. 2024 senesinin bu ilk İl Başkanları toplantısında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.

31 Mart seçim çalışmalarını devam ettirirken, teşkilatlarımızla irtibatımızı en üst seviyede tuttuk.

Bölücü örgüt uzantılarının seçmeni etki altına almaya çalışmaları dışında bir sorun yaşanmadı.

Demokrasi asla ve asla sıfır toplamlı bir oyun değildir. Demokrasinin kazandığı yerde kaybeden olmaz. Sivil siyaseti güçlendiren her sonuç Türk siyaseti açısından eşsiz bir başarıdır.

Neredeyse her 10 yılda bir demokrasimiz vesayet odaklarının saldırısına uğradı. En son 15 Temmuz'da darbe girimini püskürttük. Vesayet odaklarının asla pes etmediğini hepiniz çok iyi biliyorsunuz.

14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırken, ikinci turda milli irade farklı şekilde tecelli etmiştir. Sandık sonuçlarından dolayı milleti suçlama gibi yollara tevessül etmedik.

31 mart yerel yönetimler seçimlerinde yine milletimizin takdiriyle Türkiye haritası daha çok sayıda renge boyandı. Bu tablo karşısında başkaları gibi 14 Mayıs gecesi sahnelenen öndeyiz müsamerelerine başvurmadık. Bizim için önemli olan Türk demokrasisinin kazanmasıdır.

AK Parti ve Cumhur ittifakının olgun duruşu siyasetin genel havasını da değiştirmiştir. Bu iklimin geçici bir bahar esintisi değil, Türk siyasetinin genel haline gelmesini temenni edyoruz. Muhalefetti muhataplarımızın da dirayetli davrandığını görüyor bundan da memnuniyet duyuyoruz.

31 Mart seçimlerini göz ardı etmiyoruz. İç muhasebemizi yaptık, yapmaya devam ediyoruz.

Yanlışta ısrar etmek kaybettirir. Nereden geldiğinizi unutmazsanız hedeflerinizden de kopmazsınız. Her zaman söylediğimiz gibi AK Parti milletin kurduğu bir partidir. Siyasette rotamızı bugüne kadar hep milletimiz çizdi. Millet bize bakında hep kendini gördü. Aynı zamanda sıkıntılarını çözecek güçlü bir irade gördü.

Bugün bir kez daha açık ve net söylemek isyiyorum, AK Parti milletin partisidir ve ebediyen öyle kalacaktır. Biz emekçilerin, çiftçilerin, esnafın, tüccarın, Türkiye'in aydınlık yarınları gençlerimizin, kadınlarımızın, tüm mazlumların, büyük ve güçlü bir Türkiye sevdalası her bir bireyin partisi olmayı sürdüreceğiz

Partimizin ve davamızın geleceği her türlü kişisel hesabın üzerindedir

Kampanya döneminde 52 ilimizi ziyaret ettim. AK Parti'yi kibirleri boyunlarını aşan muhterislere kurban edemeyiz. Siyasetçisiyle, kabirisli bürokratıyla, kimse partimize gönül verenlerin geleceklerini şahsi hesapları için feda edemez.