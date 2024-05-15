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62 ilde FETÖ operasyonu: 544 gözaltı

HABER MERKEZİ
62 ilde FETÖ operasyonu: 544 gözaltı
İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik 62 ilde düzenlenen "KISKAÇ-15" operasyonlarında 544 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Cumhuriyet Başsavcılıkları, MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 62 ilde FETÖ'ye yönelik "KISKAÇ-15" operasyonu düzenlendi. Şüphelilerin, FETÖ sorumlularının talimatıyla kamu kurumlarına giriş sınavlarına yönlendirildikeri, bu sınavlara başvuran örgüt üyelerinin, örgüte bağlılıkları çeşitli şekillerde kodlanarak, bu kodlamada bulunan şahısların sınavı kazanmalarının amaçlandığı belirlendi. Ayrıca, şüphelilerin bir kısmının örgütün kriptolu haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı oldukları ve ByLock içeriklerinde isimlerinin geçtiği ve ankesörlü telefonlarla irtibat kurdukları tespit edildi.
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