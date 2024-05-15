Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e iade-i ziyaret!

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada "CHP'yi en kısa sürede ziyaret edeceğim" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN ZİYARETİ 18 YIL SONRA BİR İLK OLACAK

Öte yandan Başkan Erdoğan iade-i ziyaret yapması durumunda CHP Genel Merkezi'ni 2006 yılından bu yana ilk kez ziyaret etmiş olacak.

Başkan Erdoğan'ın son CHP ziyareti, Çankaya Söğütözü'ndeki mevcut CHP binasının 2006 yılındaki açılışı sonrası yaptığı 'hayırlı olsun ziyareti' olarak biliniyor.