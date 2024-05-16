MSB duyurdu: 1 Ocak’tan bugüne kadar 1000 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, son 1 haftada 47 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. 1 Ocak'tan itibaren öldürülen terörist sayısı 1000'e yükseldi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1 OCAK'TAN BU YANA BİN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

"47'si son bir haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar 1000 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut karakolumuza teslim olmuştur.

Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca; muhtelif miktarda Temel Eğitim Helikopterinin ve modernize edilen M60 T tankının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır.

TASARRUF TEDBİRLERİ

Bakanlığımız da önümüzdeki dönemde, açıklanan tasarruf tedbirlerini hassasiyetle uygulamaya devam edecektir."

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