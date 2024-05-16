MSB duyurdu: 1 Ocak’tan bugüne kadar 1000 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
1 OCAK'TAN BU YANA BİN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
"47'si son bir haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar 1000 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut karakolumuza teslim olmuştur.
Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca; muhtelif miktarda Temel Eğitim Helikopterinin ve modernize edilen M60 T tankının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır.
TASARRUF TEDBİRLERİ
Bakanlığımız da önümüzdeki dönemde, açıklanan tasarruf tedbirlerini hassasiyetle uygulamaya devam edecektir."
Ayrıntılar geliyor...