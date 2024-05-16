Osman Kavala’nın yeniden yargılanma talebi reddedildi

İSTANBUL 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi davası hükümlüsü Osman Kavala'nın yaptığı yargılanmanın yenilenmesi talebini oy birliğiyle reddetti. Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olan Kavala, yeniden yargılama talep etmişti. Kavala yaptığı açıklamada, "Bariz hak ihlallerini içeren, delillere dayanmayan mahkumiyetin kararlarının verildiği, suçsuz insanların yıllar boyu hapis kalmalarına yol açan davaların yeniden görülmesi, temel hukuk ilkelerinin ve insan haklarına saygının gereğidir. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları sadece başvuruların değil her yurttaşın adalet talep etme hakkıyla doğrudan ilgilidir" ifadelerini kullandı.

MAHKEME HEYETİ DEĞİŞMİŞTİ

DAHA sonra Kavala'nın talebi üzerine, yeniden yargılama talebini değerlendirecek İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti değiştirildi. Davaya karar veren başkan ve üye çekilerek, yeni bir heyet oluşturuldu. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Kavala'nın talebiyle ilgili kararını verdi. Kavala'nın talebi, oy birliğiyle reddedildi. Gezi sanıkları, TCK'nın 312. maddesinde düzenlenen "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçundan dolayı hapis cezasına çarptırıldı. Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, diğer sanıklar ise 18'er yıl hapis cezası aldı.