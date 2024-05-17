Kuklacı Atlantik’in hedefinde Türkiye var

Ankara Emniyeti'ndeki 'Kumpas' iddiaları sonrası başkentte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, seri görüşmeler yaptı, yapmaya da devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla, soruşturmada gizli tanık "M7"nin gözaltındayken kimlerle görüştürüldüğü, elektronik kelepçeyle nasıl rahat dolaştığı, nasıl kaçtığı, bazı siyasetçi ve bürokrat isimlerin neden dosyaya sokulmaya çalışıldığı, iktidarı sıkıntıya sokma amaçlı paket hazırlamanın ne zaman ve nasıl kullanılacağı, olası paket için emirlerin İÇTEN VE DIŞTAN KİMLERDEN alındığı, gizli sanığın gizlice Türkiye'den kaçırıldıktan sonra NEDEN ALMANYA'DAN konuştuğu/ konuşturulduğu tecrübeli kamu diplomasisi ve güvenlik ekiplerince inceleniyor.

4 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

Bu bağlamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da iddialar üzerine görevden almalar ve yeni gözaltılara devam ediyor.

'Suç işlemek için anlaşmak', 'Adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından resen soruşturma yürütülüyor. İlk anda soruşturma kapsamında 3 polis müdürü ve komiser görevden el çektirilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, (dün) 4 isim hakkında daha gözaltı kararı verdi ve şüpheliler gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gizli tanık S.S'nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan 4 kamu görevlisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı icra edilmiştir.

Soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir" denildi.

DERİN AMERİKA APARATI

FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013 (Emniyet - Adalet) kumpaslarının bire bir kopyasına hazırlanan bir YAPILANMANIN UCU nereye kadar giderse gitsin muhakkak kafası ezilecek.

Hatırlayalım. 17-25 Aralık darbe teşebbüsünde Başkan Erdoğan ve ailesi, iktidarın düşürülmesi, ekonominin felç edilmesi, Derin Amerika aparatı FETÖ tarafından başlatılmıştı. Son olayda da KUKLALAR VAR. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın zarar görmesi, Başkan Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin arasını açmaya yönelik bir hazırlık olduğu yönünde değerlendiriliyor.

Başkan Erdoğan, 'Cumhur ittifakı surlarında gedik açmaya çalışmak' olarak vurgulama yaptı. Sayın Bahçeli de 'Cumhur ittifakını yıkmaya çalışanlar, Türkiye'ye saldırmaktadır' değerlendirmesinde bulunmuştu.

OSMAN KAVALA DETAYI

Ankara Emniyet Müdürlüğü içindeki BÜROKRATİK VESAYET kumpasından önce, geçen haftalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin arasını açmaya yönelik, KAVALA tartışmaları köpürtülmüştü.

Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına yönelik GEÇEN HAFTA tartışmalar başlatılmıştı. Bu tartışmalar eşliğinde, Osman Kavala'nın avukatı Hilal Zengin aracılığıyla 30 Nisan'da yaptığı 'yargılanmanın yenilenmesi' talebi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince reddedildi. Mahkeme kararında, "Yargılamanın yenilenmesi talebinde yeni kanıtlar öne sürülüp, önceki dosyada mevcut diğer belgelerle birlikte talep dilekçesi değerlendirildiğinde hükümlü lehine yeni bir durum oluşturmayacağı ve hükümlü hakkında verilen mahkememiz kararının Yargıtay incelemesi neticesinde onanmak suretiyle kesinleştiği, sanığın dilekçesinde belirttiği hususların kanun yolu aşamasında incelendiği ve CMK 311. maddesinde (yeniden yargılanmayı düzenleyen) bulunan koşuların oluşmadığı, yargılanmanın yenilenmesi sebeplerinin mevcut olmadığı kanaatine varılmıştır" denildi.

SON SÖZ

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şu sözleri sadece bugün için değil YARINLAR İÇİN DE dikkate değer, çok kıymetli ve geleceğin rehberidir: "Siyaseti yüksek gerilim hattına hapsetmek isteyenler her zaman olacaktır ama olmasını istemiyoruz. FETÖ'ye diyet borcunu ödemek için Yenikapı ruhunu baltalayanlar, görüyoruz ki asla boş durmuyor. Siyasette yumuşama iklimini kara kışa çevirmeye çalışanlar olduğunu, Cumhur İttifakı surlarında gedik açmak isteyenler olduğunu biliyoruz.

Daha önce de bu tarz teşebbüslerle karşılaştık Allah'a hamdolsun hepsinden güçlenerek çıktık. Yine aynısı olacak, fitne ve nifak odaklarına kesinlikle göz açtırmayacağız.

Kuklayı da kuklacıyı da oyunu kimin yazdığını da çok iyi biliyoruz." Evet, Kuklacı Atlantik'in doğusunda ve batısında derin odakların hedefinde Türkiye var. Siyasi ve ekonomik istikrarı kırarak Türkiye'yi jeopolitik hamleler yapamaz hale getirmeyi hayal ediyorlar.

Her zaman olduğu gibi Başkan Erdoğan'ı yıkamayacaklar.

Bağımsız Türkiye ve Kızıl Elma yürüyüşünü asla durduramayacaklar.