  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem MSB açıkladı: 7 terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı açıklamada 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!" ifadeleri kullanıldı.

HABER MERKEZİ
MSB açıkladı: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı açıklamada 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA