MSB açıkladı: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı açıklamada 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.… pic.twitter.com/75E5f5l5h7— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 17, 2024