MSB açıkladı: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı açıklamada 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.