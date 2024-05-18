Başkan Erdoğan’dan çiftçilere müjde

Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi programı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Erdoğan'ın yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, akademisyenler ve çiftçiler katıldı.

TÜRK TARIMININ LOKOMOTİFİ

Erdoğan konuşmasında, "160 yılı aşkın süredir çiftçimizin, üreticimizin yanında yer alan Ziraat Bankamıza, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. 1863 yılından beri Ziraat Bankamız Türk tarımının lokomotifi oldu. Üreticilerimizin, insanımızın iliğini sömüren tefecilerin ve faiz lobilerinin pençesine düşmemesi noktasında hayati rol üstlendi" dedi. Çiftçilere kredi müjdesi veren Erdoğan, "Çiftçilerimizin finansman ihtiyacını karşılamak üzere Ziraat Bankamızın kullandırdığı tarım kredilerinin tutarı 480 milyar lirayı aşmış durumdadır. Tarımın ana vatanı olan Anadolu'da yeşil kalkınma ve yerelden kalkınma ilkesiyle yeni bir tarım ve kırsal kalkınma süreci başlatıyoruz. 2024 yılı kırsal kalkınma yatırımlarının desteklerini ise programı hibe desteğine esas proje limitini 7 milyon liradan 14 milyon liraya yükselttik. 5 milyar lira hibe desteği sağlayacağımız 7 Bin projeyi ve hak sahiplerini bugünden itibaren Tarım ve Orman Bakanlığımız açıklamaya başlayacak" şeklinde konuştu.

KADIN ÇİFTÇİLERE DE DESTEK

Erdoğan, "Bu projeler toplam 13 milyar lira yatırım yapılacak olup yaklaşık 20 Bin vatandaşımıza istihdam sağlayacağız. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri ile çiftçilerimiz ilk defa ilave, faiz kar payı indiriminden yararlanabilecek. Organize tarım bölgesi yatırımını yapacak üreticilerimize ve birinci derecede tarımsal amaçlı örgütlerimize de ilk defa ilave faiz indirimi uygulanacak. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" şeklinde konuştu. Erdoğan, "Sadece bunula yetinmiyoruz. Küçük ekipman kredisinin limitini 150 Bin liradan 250 bin liraya çıkarıyoruz. Küçükbaş hayvan üreticilerimize verilen kredinin limitini de 400 Bin liradan 600 Bin liraya getiriyoruz. Büyükbaş, süt hayvancılığıyla iştigal eden üreticilerimiz için bu rakamı 1 milyon liradan buçuk milyon liraya yükseltiyoruz. Genç çiftçi kredisinin limitini 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya arttırıyoruz. Kadın çiftçi, kredisinin limitini de aynı şekilde 1 buçuk milyon liradan 2 buçuk milyon liraya yükseltiyoruz. Ziraat Bankamızın bu müjdeli haberlerinin de çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.

'BATI BİZE DERS VEREMEZ'

Erdoğan, "Ülkemizin son 21 yılda başarı hikayesi yazdığı alanların en başında tarım, hayvancılık ve su ürünleri vardır. Bunu söylerken elbette her şey güllük gülistanlık diyemeyiz. Dünyadaki tüm ülkeler gibi bizim de sıkıntılarımız var. Tarımsal girdi fiyatlarındaki artış çözmemiz gereken buna benzer sorunlarımız. Amacımız güçlü ve zayıf yanlarımızı en doğru biçimde tespit etmeliyiz. Burada da çözüm odaklı bakış açısıyla hareket ediyoruz. Başarılarınızın sayısını arttırmanın, eksiklerimizi gidermenin derdindeyiz" diye konuştu. Erdoğan, "Değerli kardeşlerim biliyorsunuz geçtiğimiz asırda yeraltı kaynakları ön plandaydı. Petrol, altın, elmas ve diğer yeraltı zenginlikleri için oluk oluk kan aktı. Bir damla petrolü, bir damla kandan daha kıymetli gören sömürgeciler bunları tahakküm altına almak için her yola başvurdular. Binlerce kilometre ötedeki ülkelerin işgal ettiler. Avrupa'dan Afrika'ya göç ettiler ve oralarda tüm imkanlarıyla Afrika'nın o zenci evlatlarını ne yazık ki imkanlarını, helikopterlerle elmaslarını, altınlarını Avrupa'ya taşıdılar. Ancak içinde bulunduğumuz yüzyılda aynı kavganın tarım alanları, su ve gıda için verileceği anlaşılıyor. Bunun işaretlerini şimdiden görmeye başladık. Kovid 19 salgını ve Rusya, Ukrayna Savaşı'nda tüm ülkelerin gıda arz güvenliğini temin için nasıl kıyasıya mücadeleden verdiğini unutmadık. Türkiye'nin gayretleriyle hayata geçirilen Karadeniz girişimi olmasaydı başta Afrika ülkeleri olmak üzere birçok yerde kıtlık yaşanacaktır. Açlık tehtidi ile karşı karşıya kalan 10 binlerce insan hayatını kaybedecekti. Biz buna kayıtsız kalamazdık ve hamdolsun kalmadık. Toplam 33 milyon ton tahılın boğazlarımızdan güvenli geçişini sağlayarak durumun iyice kontrolden çıkmasına engel olduk" ifadelerini kullandı.

KAZAKİSTAN İLE İLİŞKİLER YENİ BOYUT KAZANACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Kazakistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Kazak mevkidaşına önümüzdeki süreçte iki ülke ilişkilerine yeni boyutlar kazandırmayı hedeflediklerini açıkladı. Kazakistan'daki sel felaketi sonrası yaraların sarılmaya başlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederken Erdoğan, Türkiye'nin her zaman yardıma hazır olduğunu söyleyip Tokayev'in doğum gününü de tebrik etti.