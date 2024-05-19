Ekrem İmamoğlu'nun (Roma) israf gezisi

Günümüze kadar gelen Makyavelizm adlı akımda 'Politikada amaca ulaşmak için her yol mübah' anlayışı ile şekillenmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun büyük hedefine (CHP Genel Başkanlığı/Cumhurbaşkanlığı adaylığı) ulaşmak için kontrolsüz hırs ve arzular içinde, her şeyi hiçbir sınır yokmuş gibi yapma çabası içinde görmekteyiz. Ekrem İmamoğlu'nun, önceki gün, 73 kişiyle Roma'ya yaptığı çıkartma bir İSRAF gezisine döndü. Kaldıkları otelin fiyatı dudak uçuklattı.

REKLAMA BÜYÜK HARCAMA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları'nın İstanbul'da yapılmasıyla ilgili toplantıya 45'i basın mensubu olmak üzere 73 kişiden oluşan kafile eşlik ederken; Roma'da kaldıkları Parco Dei Principi Grande Hotel gündem yarattı. Tek gecelik fiyatının neredeyse 100 bin TL'yi bulduğu otel ve harcanan paralara sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki geldi. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2024 yılı devasa bütçesi 516 milyar TL. Ekrem İmamoğlu, 9 bakanlık (Adalet, İçişleri, Dışişleri, Enerji, Kültür-Turizm, Sanayi, Çevre, Ticaret, Spor bakanlıkları) ve 13 devlet kurumunun bütçesinden daha büyük bir bütçeyi yönetiyor. Hatırlarsak, İmamoğlu'nun, İstanbul Belediye Başkanlığı'nın dev bütçesi sayesinde değişim diye yola çıkıp, önce İstanbul İl Başkanlığına Özgür Çelik'i, ardından CHP Genel Başkanlığı'na Özgür Özel'i seçtirme şansı bulduğu çok konuşulmuştu. Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı reklam harcamaları dudak uçuklatıyor. İmamoğlu'nun, 2023 yılında sadece reklama 1 milyar 822 milyon Türk Lirası harcadığı iddia ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde de, "İstanbul'da israfı bitirdik, hizmeti getirdik" reklamları için 175 milyon lira harcadığı ortaya çıktı.

FİYATLAR DUDAK UÇUKLATTI

Ekrem İmamoğlu'nun Roma gezisine davet ettiği 73 kişilik grup, geceyi Roma şehir merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Parco dei Principi Grand Hotel & Spa'da konaklayarak geçirdi. İmamoğlu ve beraberindeki heyetin Roma'da kaldığı otel ve fiyatları ise gündem yarattı. 5 yıldızlı Parco dei Principi Grand Hotel'in kendi internet sitesindeki verilere göre otelin gecelik fiyatı iki kişilik odalar için 1277.5 Euro'dan (yaklaşık 44 bin 670 TL) başlıyor ve 2800 Euro'ya kadar (yaklaşık 97 bin 956 TL) çıkıyor. Meşhur Şef Francesco Bonanni'nin başında olduğu otelin restoranının menüsü ve fiyatları en ucuz 20 Euro, en pahalısı 50-100 Euro. Eski dönemin meşhur gazetecisi Ertuğrul Özkök, İmamoğlu'nun Roma gezisine yönelik ilginç bir yazı yazdı. Sadece başlıklarına bakınca, İMAMOĞLU'NUN GELECEK YÜRÜYÜŞÜNÜN KODLARI anlaşılıyor. "Ekrem İmamoğlu'nun Roma gezisini izleyen gazeteciler arasındaydım. İmamoğlu'nun seçim etkisini gözlemleyebileceğimiz ilk dış gezisi bu. İmamoğlu, kendine güvenen bir sakin güç profili. Seçimde elde edilen sonuç İmamoğlu'nun zaten bildiğimiz özgüvenini sanki daha da artırmış. Çok rahat. Bu ülkede artık iki iktidar var. Biri merkezi iktidar, öteki yerel iktidar anlayışına gelmiş. Seçimde kazanılan zaferin ilk etkisini onunla birlikte gelen gazetecilerde görüyorsunuz. İmamoğlu'nun Türk siyasetinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesini aşan bir anlamı ve yeri var. Eski Roma ile yeni Roma Başkanı ne konuştu? İmamoğlu dün sabah işte bu belediye başkanı ile buluştu. Biri bugün Eski Roma İmparatorluğu'nun başkentinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük şehrinin başkanı."

SONUÇ

Ekrem İmamoğlu, kendi geleceğine yönelik (CHP Genel Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı) belediye bütçesinden REKLAMLARA büyük paralar harcamaktan çekinmiyor. İtalyan düşünür Machiavelli ismi herhangi bir yerde geçtiğinde "amaca ulaşmak için her yol mübahtır" sözü ile özdeşleşmiştir. Vatandaşımızın parasını kendi siyasi emelleri için harcamasının bir sınırı var mı?