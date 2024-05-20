Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan kabinenin gündeminde önemli başlıklar yer aldı. Kritik kabine toplantısının gündeminde; ekonomide yol haritası, kamuda tasarruf, bölgesel gelişmeler ve Gazze diplomasisinin yer aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantı sonrası Milete Sesleniş Konuşması yapan Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

DİKKAT ÇEKEN BAŞLIKLAR

Can Azerbaycan'a desteğimizi yineledik. Azerbaycanlı kardeşlerimizin Kahramanmaraş'ta inşa ettirdiği deprem konutlarının yapımı devam ediyor. Bu konutlara aramızdaki sarsılmaz kardeşlik bağının bir sembolü olarak bakıyoruz. 3 yıldır işgal altında bulunan 4 köyün Azerbaycan'a iadesi konusunda mutabakata varılmasını memnuniyetle karşıladık.

Azerbaycanlı kardeşlerimiz barış isteyen taraf olduklarını bu güne kadar defalarca gösterdiler, aynı tavrı Ermenistan yönetiminden de bekliyoruz. Türkiye olarak kalıcı barışa ulaşılması için her türlü çabayı göstereceğiz.

Adliyenin kapısını adaletin kapısına dönüştürmek için pek çok adım attık

Adliyenin kapısını adaletin kapısına dönüştürmek için pek çok adım attık. Hükümetlerimiz döneminde milletimizin takdiriyle gerçekleştirilen anayasa değişiklikleri mevcut anayasanın artık kangrene dönüşmüş sorunlarını giderdi.

Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü üzülerek ifade ediyorum darbe anayasası ile karşıladık ve geçirdik. Bunu Türk siyaseti adına bir eksiklik olarak gördüğümü daha önce de dile getirdim.

185 ülkeye savunma ihracatı yaptık

Savunma ihracatımız 2023'te 5,5 milyar dolara yükseldi. Bayraktar Akıncı İHA, zorlu hava şartlarına rağmen bölgede 7,5 saat arama tarama faaliyeti yaparak toplam 2100 kilometrelik uçuş gerçekleştirdi

"YENİ ANAYASAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Adliyenin kapısını adaletin kapısına dönüştürmek için pek çok adım attık. Hükümetlerimiz döneminde milletimizin takdiriyle gerçekleştirilen anayasa değişiklikleri mevcut anayasanın artık kangrene dönüşmüş sorunlarını giderdi.

Yamalı bohçaya dönüşen 82 anayasasıyla ağır aksak bugünlere kadar gelebildik.

Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü üzülerek ifade ediyorum darbe anayasası ile karşıladık ve geçirdik. Bunu Türk siyaseti adına bir eksiklik olarak gördüğümü daha önce de dile getirdim.

85 milyon olarak yeni yüzyılda yeni anayasa ülküsünü gerçeğe dönüştürmemiz gerektiğine inanıyorum. Bunu kendimiz için istemiyoruz, Türkiye'nin buna ihtiyacı var, milletimizin buna ihtiyacı var. Gelecek nesiller özgürlükçü bir anayasa ile yönetilmeyi hak etmektedir.

Siyaset, sivil anayasa yapabilecek kudrette.

185 ülkeye savunma ihracatı yaptık

2002 yılında yüzde 80 oranında dışa bağımlıyken bugün neredeyse tamamını yerli ve milli imkanlarla karşılıyoruz.

Savunma ihracatımız 2023'te 5,5 milyar dolara yükseldi. Geçen sene 185 ülkeye 230 çeşit ürün ihraç edildi. Türkiye SİHA Teknolojisinde ilk 3'te. İnsansız hava araçları sadece askeri faaliyetlerde değil, tabii afetlerde arama kurtarmada da kritik rol oynuyor.

AKINCI İRAN'IN TALEBİ ÜZERİNE GİTTİ

İran Cumhurbaşkanı sayın Reisi ve beraberindeki heyetin vefat ettiği helikopter kazasında İHA'ların önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bayraktar AKINCI TİHA İranlı kardeşlerimizin talebi üserine arama kurtarma çalışmalarında aktif görev üstlendi. AKINCI zorlu hava şartlarına rağmen toplam 2100 kilometrelik uçuş gerçekleştirdi. Görevini başarıyla tamamladıktan sonra ülkemize döndü.

YUNANİSTAN İLE TEMASLARIMIZIN ARTMASINDAN MEMNUNUZ

Ortak menfaatlerimizin olduğu hususlarda uzlaşma zemini aramaktanda imtina etmeyeceğiz. Bunun sabır ve dirayet gerektiren bir süreç olduğunun farkındayız. Miçotakis'in de bizimle aynı hisssiyatı paylaştığını görüyoruz. Risklerin farkında olarak inşallah süreci kararlılıkla ilerleteceğiz. Türkiye uzatılan hiç bir eli havada bırakmaz.

ÇİFTÇİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ

Çiftçiye yeni kredi oranlarının hayırlı olmasını diliyorum

AİLE EN SAĞLAM KALEMİZDİR

Ne mutlu bizlere ki, aileye değer veren, aile yaşantısını önemseyen, mukaddes sayan bir köklü geleneğe sahibiz. Aile Türk toplumunun temelidir, tespitini yapan Anayasamız devletin aileyi koruma görevlerini tek tek sıralamıştır. Alkol, içki, uyuşturucu gibi insan sağlığını ve aileyi tehdit eden belalarla mücadelede geniş bir yelpazede devletin sorumlulukları ayrıntılı bir şekilde ifade edilmiştir. Aile, kültür emperyalizmine karşı en sağlam kalemizdir. Son yıllarda aileye yönelik tehditlerin giderek arttığını müşahade ediyoruz. Dünyanın birçok bölgesinde artık toplumlar yaşlanıyor. Yalnız yaşamayı tercih eden birey sayısı ve boşanma oranları artarken, evlilik oranları buna bağlı olarak hane başına düşen çocuk sayısı azalıyor. Evlilikler ve doğurganlık hızı azalırken tek ebeveynli ya da parçalanmış ailelerin sayısı günden güne çoğalıyor. Bu küresel trendden maalesef biz de olumsuz etkileniyoruz. TÜİK'in 2023 yılı doğum istatistikleri endişe vericidir. Buna göre 2001 yılında 2,38 olan doğurganlık hızı 2023 yılında 1,51'e gerilemiştir. Yani nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altındayız. Açık söylüyorum bu Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir bir felakettir. Biz bu tabloyu gördüğümüz için sürekli 3 çocuk tavsiyesinde bulunuyorduk. Eleştiriye uğradık. Maalesef zaman bizi öngörülerimizde haklı çıkardık. Nüfus millet olarak en büyük gücümüzdür ve bunu korumak zorundayız. Önümüzdeki dönemde bu konuda daha kararlı olacağız.

İRAN İÇİN 1 GÜNLÜK MİLLİ YAS

Kabine toplantımızda, İran halkının yaşadığı derin acıyı paylaşmak üzere ülkemizde bir günlük milli yas ilan edilmesini kararlaştırdık