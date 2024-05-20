Brezilya’da sel nedeniyle ölenlerin sayısı 155’e yükseldi

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 155'e çıktığı, kaybolanların sayısının ise 94 olduğu açıklandı. Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde 2 haftadır etkili olan yağışların yol açtığı sellerde, can ve mal kaybı giderek artıyor. Eyalete bağlı Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 155, kayıpların sayısının 94 olarak güncellendiği belirtildi. Yaralı sayısının 807, selden etkilenen kişi sayısının ise 2 milyon 300 bini geçtiği kaydedilen açıklamada, yerinden edilenlerin sayısının da 620 bini aştığı ifade edildi.