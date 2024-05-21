Tatil bölgelerindeki kıyı işgaline karşı yeni uygulama başlıyor! Bakan Özhaseki duyurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Tüm kaçak yapıları temizleyip milletimizin sahillere, plajlara rahat bir şekilde ulaşmasını sağlayacağız." dedi.

Özhaseki, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Sahillerdeki kaçak yapı ve işgallere" ilişkin soru üzerine Özhaseki, "Şu anda bir çalışma yapıyoruz. Artvin'den Hatay'a doğru bir hilal çizin, bütün kıyıları denetliyoruz. Mafyavari tutumlarla sahil şeritlerinde bazı bölgelerin işgal edildiğini görüyoruz. Buna izin vermeyeceğiz. Hukuk dışı yapıları, mevzuata aykırı tüm uygulamaları yani bütün kaçak yapıları yıkacağız." yanıtını verdi.

Gelecek süreçte yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi veren Özhaseki, şunları kaydetti:

"Şimdi bir de 'alo ihbar hattı' kuracağız orada. Vatandaş diyecek ki 'bizim burada denize ulaşmamızı şunlar engelliyor.' Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun üstünde bir güç, Türk devletinin üstünde bir güç yoktur. Aksini düşünüp kaçak yapılar işletenlere hukuk ile cevap vereceğiz. Tüm kaçak yapıları temizleyip milletimizin sahillere, plajlara rahat bir şekilde ulaşmasını sağlayacağız. Ben bunu söyledim ya bana bir sürü ihbar geldi. 'Şurada siteler kuruldu, bunlar zengin adamlar, oradan sahile inişimizi engelliyorlar.' diyor. Hiç kimse merak etmesin, devletimiz muktedirdir, üzerine düşeni yapacaktır."

Konunun temel prensiplerini, altyapısını oluşturacaklarını, yol haritasını belirleyeceklerini anlatan Özhaseki, "Yaz boyunca herkes bunlara şahit olacak." ifadelerini kullandı.

"GÖZYAŞLARINA BAKMAYACAĞIZ"

Otellerin vatandaşlara mani olmadığını, denize girenlere bir şey demediğini kaydeden Özhaseki, "Sorun orada değil. Ama asıl mesele diğer tarafta. Bir koy bulmuşlar, 3-4 kişi çökmüş oraya büfemsi bir şey koymuş. Orada ufak tefek bir şey satıyor ama bir şezlonga git otur bak kaç lira istiyor. Ailesiyle gitmiş insanlar, nasıl bu işgalcilerle muhatap olsunlar ki." diye konuştu.

Özhaseki, kimsenin hukuk dışı iş yapmasına müsaade etmeyeceklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Gözyaşlarına bakmayacağız. O yüzden oraları temizleyeceğiz. Bir kısmını Kültür ve Turizm Bakanımızla yine konuştuk, halk plajları açacaklar. Bizim tüm Türkiye'deki kıyılara bakan MÜÇEV adında bir kuruluşumuz var. Sahillerde sorumlu olduğu yerleri işletecek. Buralarda bir iki ihtiyaç mahali yapacağız tabii. Denizlerimizin kirlenmesini önleyeceğiz. Temiz tutacağız. Ondan sonra vatandaş kendi ihtiyacını görür zaten. Yediğini, içtiğini alıyor, götürüyor, getiriyor. Ticarete gerek yok orada."

"DENİZLERİMİZİ KORUYACAĞIZ"

Denizlerdeki yatlara, teknelere ilişkin de bir çalışma yaptıklarını aktaran Özhaseki, "Yatların hepsini denetim altına alacak mapa şamandıra sistemini başlatacağız." dedi.

Özhaseki, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Örneğin birisi bir tekne alıyor ve teknesini 3 ay koylarımıza çekiyor. Orada yaz tatili yapıyor. Yapsınlar, sorun yok ama denizleri kirletiyorlar, teknelerini ağaçlara bağlayarak ağaçları kırıyorlar. Biz de mapa şamandıra projemiz ile bunların önüne geçeceğiz. Teknelerini kuracağımız mapa şamandıraya bağlayacaklar. Yatların hepsini kayıt altına alacağız. Burada tatil yapıyorsa, onun belirlenen ücretini ödeyecek. Sonra da yanına getirdiğimiz atık gemisine atıklarını verecek. Vermek zorunda kalacak, denize atıklarını boşaltamayacak. Hepsini denetleyeceğiz ve denizlerimizi koruyacağız."