Büyükelçilerden Başkan Erdoğan’a güven mektubu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brunei Büyükelçisi Noni Zurainah Haji, Somali Büyükelçisi Fathudin Ali Muhammed ve İspanya Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho'yu kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Başkan Erdoğan, daha sonra Brunei Büyükelçisi Haji, Somali Büyükelçisi Muhammed ve İspanya Büyükelçisi Sancho ile ayrı ayrı görüştü.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba ve güvenlik korucusu Yahya Yıldız'ın ailelerine dün başsağlığı mesajı gönderdi. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının dün infilak etmesi sonucu 26 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba ve 27 yaşındaki güvenlik korucusu Yahya Yıldız şehit düşmüştü.