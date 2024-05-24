  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Büyükelçilerden Başkan Erdoğan’a güven mektubu

Büyükelçilerden Başkan Erdoğan’a güven mektubu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde Brunei Büyükelçisi Noni Zurainah Haji, Somali Büyükelçisi Fathudin Ali Muhammed ve İspanya Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho, Başkan Erdoğan’a güven mektuplarını sundu

HABER MERKEZİ
Büyükelçilerden Başkan Erdoğan’a güven mektubu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brunei Büyükelçisi Noni Zurainah Haji, Somali Büyükelçisi Fathudin Ali Muhammed ve İspanya Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho'yu kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Başkan Erdoğan, daha sonra Brunei Büyükelçisi Haji, Somali Büyükelçisi Muhammed ve İspanya Büyükelçisi Sancho ile ayrı ayrı görüştü.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba ve güvenlik korucusu Yahya Yıldız'ın ailelerine dün başsağlığı mesajı gönderdi. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının dün infilak etmesi sonucu 26 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba ve 27 yaşındaki güvenlik korucusu Yahya Yıldız şehit düşmüştü.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA