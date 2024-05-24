Kertenkele operasyonu: 9 şüpheli gözaltında

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, İzmir'de Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Mahzen-48 Operasyonu düzenlendiğini belirtti. Buna göre; 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kasten yaralama', 'ruhsatsız silah taşıma' ve 'silahla tehdit' suçlarını işleyen, elebaşılığını cezaevindeki 'Kertenkele' lakaplı Batuhan Tok'un yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Eş zamanlı baskınlarda 9 şüpheli yakalandı.