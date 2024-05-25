MİT’ten Hakurk’a nokta operasyon

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK mensubu 'Nujiyan İsyan' kod adlı Hadice Kaya ve Suriye vatandaşı 'Diljin Azadi' kod adlı Heva Kivelçek'i Hakurk'ta gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

ADIM ADIM İZLENDİ

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı, iki teröristin, örgüt yöneticilerinin Hakurk'taki Türk Silahlı Kuvvetleri harekat bölgesine yönelik eylem talimatlarını içeren notları taşıdıklarını tespit etti. Bunun üzerine MİT, 2 teröristi adım adım izlemeye başladı. MİT'in örgüt içerisindeki ajanları sayesinde 2 teröristin örgüt üst yönetiminin talimatlarını aktarmak üzere gece saatlerinde harekete geçecekleri öğrenildi. Hadice Kaya ile Heva Kivelçek nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Teröristler Hadice Kaya ve Heva Kivelçek'in 2015'te terör örgütüne katılarak Irak'ın kuzeyindeki Gara, Avaşin ve Hakurk'ta terörist faaliyetlerde yer aldıkları tespit edildi. Farklı bölgelerde de etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte toplam sayı 10'a çıktı.