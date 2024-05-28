Genç nesile Menderes’i anlatmak gerekiyor

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in gelini Ümran Menderes, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 64. yıl dönümünde, Yeni Asır'a önemli açıklamalar yaptı. Haber Müdürü Fatih Şendil'e konuşan Adnan Menderes'in 2011'de vefat eden oğlu merhum Aydın Menderes'in eşi Ümran Menderes, o dönemde çok üzücü olaylar yaşandığını ve seçimle gelmiş hükumetin, bir grup cuntacı tarafından darbeyle indirildiğini kaydetti. Darbeden radyodan haberdar olduklarını ve irkildiklerini kaydeden Menderes, "Tabii ki Menderes'i sevenler ve ona oy verenler tarafından çok üzücü bir gündü ama diğerleri için adeta bir bayramdı" dedi.

DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ

Ümran Menderes 27 Mayıs 1960'ta milletin iradesinin yok sayıldığını anlatarak şöyle konuştu; "Ayrışma, ayrışma deniliyor, alın size ayrışmanın alası. Bir taraf üzülürken diğer taraf bayram yapıyor. Yassıada'da düzmece bir mahkeme vardı. 'Sizi buraya tıkan güç böyle istiyor' diyerek savunma fırsatı bile vermiyorlardı maalesef. Haklarında verilen idam kararıyla onlar hayattan koparıldı" dedi. Darbelerin ülkenin gelişmesine engel olduğunu kaydeden Ümran Menderes, demokrasi şehitlerinin hizmetlerinin unutulmadığını ve hiçbir zaman da unutulmayacağını sözlerine ekledi.

KAOS ORTAMI İÇİN

"Türkiye için önemli bir müze" dediği Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin önemine değinen Merhum Adnan Menderes'in 83 yaşındaki gelini Ümran Menderes, "64 yıl önceki senaryo ile şimdi oynanmak istenen senaryo aynı. Yapımcılar bile aynı. Sadece piyon olarak tabir edilen oyuncular değişti, Aman dikkat! Büyük bir gerginlik, ayrıştırma ve kaos ortamı oluşturulmaya çalışılıyor. Ben hala müttefik nedir anlamış değilim, ama bu müttefik denilenlerin Türkiye'deki piyonlarının yaptığı bir darbedir. Unutulmayacak bir kara lekedir. Başaramayacaklar, buna izin vermeyelim. Bir olalım birlikte olalım. Senaryo aynı, film aynı sadece oyuncular değişik. Ama hep bir darbe konuşulması bile ülkemiz için kötü" dedi.

Başkan Erdoğan, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin açılışına katıldı.

'DÜZMECE MAHKEMELER ANLATILMALI'

ADNAN Menderes Müzesi'ne akın akın insanların ve özellikle gençlerin gelmesinin önemine değinen Ümran Menderes, "Aydın'da bir kaç gence Adnan Menderes Bulvarını soruğumda gösterdiler. 'Ama yavrum ben tanımıyorum, Adnan Menderes kim' diye sorduğumda 'Biz de bilmiyoruz, tanımıyoruz. İsmini vermişler' dediklerinde çok üzüldüm. Ülkemizin geleceği olan gençlere darbeleri ve ülkesi için canını veren Adnan Menderes ve arkadaşlarını anlatmak çok elzem ve önemli bir olaydır. Bu nesil ve bundan sonraki nesiller Menderes ve arkadaşlarının nasıl idama götürüldüklerini ve düzmece gerçek dışı mahkeme anlatılmalı" dedi.