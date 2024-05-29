AK Parti’nin kamp programı belli oldu

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı 31 Mayıs-2 Haziran arasında Kızılcahamam'da gerçekleşecek. Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek kampta ekonomi, enerji, tarım, eğitim, adalet, güvenlik ve dış politika alanlarında da bakanlar sunum yapacak.

SUNUM YAPILACAK

MİLLETVEKİLLERİNİN yanı sıra, teşkilat ve kabine üyeleri de katılacak. 1 Haziran Cumartesi günü, Başkan Erdoğan'ın yapacağı açılış konuşmasının ardından kapılar kapanacak sıra sunumlara gelecek. İlk olarak Genel Merkez ve Meclis çalışmaları oturumu düzenlenecek.

TEŞKİLAT, seçim işleri ve yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcıları sunum yapacak. Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler de Meclis çalışmaları hakkında bilgi verecek. Ekonomi oturumunda, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ile Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı milletvekillerine sunum yapacak. Başıboş sokak hayvanlarına yönelik düzenlemenin de bu oturumda gündeme gelmesi bekleniyor. Eğitim başlığı için ayrı bir oturum düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanı Tekin, başta Öğretmenlik Meslek Kanunu olmak üzere mülakat uygulaması ve yeni müfredat gibi konularda bilgilendirme yapacak. Adalet, güvenlik ve dış politika başlıkları da ayrı bir oturumda ele alınacak. İlgili bakanlar sunum yapacak. Milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. 2 Haziran pazar günü ise Başkan Erdoğan başkanlığında değerlendirme toplantısı düzenlenecek.