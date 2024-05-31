‘2 numara’ Serdar Sertçelik yakalandı

AYHAN Bora Kaplan soruşturmasında tanık olarak dinlenen ve yurt dışına kaçan örgütün 2 numarası Serdar Sertçelik, Macaristan'da tutuklandı.

'SUÇ İÇİN ANLAŞMA'

AYHAN Bora Kapan soruşturması kapsamda daha önce tanık olarak dinlenen ve Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası olarak bilinen Serdar Sertçelik yakalandı. Sertçelik tanık olarak dinlendikten sonra kaçtığı yurtdışında yakalandı. Türkiye'de devam eden soruşturma kapsamında, Sertçelik'i istekleri doğrultusunda ifade vermeye zorlayan ve ardından yurt dışına kaçmasına yardımcı olan polis ve sivillere yönelik operasyon düzenlenmiş, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Sertçelik, yurt dışına çıktıktan sonra açıklamalar yaparak emniyette, hükümet yetkililerini ifadesinde geçirmeye zorlandığını iddia etmişti.