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Haberler Gündem ‘Cephanelik hakimi’ görevden alındı

‘Cephanelik hakimi’ görevden alındı

Oktay Tabur’un odasındaki duvarda silahların bulunması tepki çekmişti.

HABER MERKEZİ
‘Cephanelik hakimi’ görevden alındı
ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, adliyedeki dinlenme odasında 13 tabanca ve 7 uzun namlulu silah sergilediği iddia edilen İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulunca inceleme ve soruşturma başlatıldığını duyurdu. Hakkında soruşturma başlatılan Tabur'un yetkisinin de sonlandırıldığı öğrenildi. Bakan Tunç, yaptığı açıklamada, "Hakim ve Cumhuriyet Savcılarımız yargı etiği ilkeleri çerçevesinde, tüm faaliyetlerinde uygunsuz davranışlardan kaçınmak zorundadırlar. İlgilinin, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı yetkisi sonlandırılmıştır" dedi.
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