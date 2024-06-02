Bayraktar TB3’ten yeni başarı

BAYKAR'IN milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, TCG Anadolu Gemisi'ndeki piste benzer şartlarda denediği ilk "rampa kalkış testini" başarıyla tamamladı. Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar TB3'ün test süreci başarıyla devam ediyor. İlk uçuşunu Cumhuriyetin 100. yılına armağan olarak 27 Ekim 2023'te yapan Bayraktar TB3, ilk kez denediği rampa kalkış testini başarıyla gerçekleştirdi.

Bayraktar TB3 SİHA, Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezinde gerçekleştirilen testte ilk kez rampadan havalandı. Keşan'da Bayraktar TB3'ün konuşlandırılacağı TCG Anadolu'nun güvertesindeki şartlar ile aynı özelliklerde inşa edilen pistte 12 derece eğime sahip bir rampa bulunuyor. İlk rampa kalkış testinde 4 kez rampadan kalkış deneyen Bayraktar TB3 SİHA, tüm kalkışları başarıyla gerçekleştirdi. Böylece test kampanyasında gemiye çıkmadan önceki aşama başlamış oldu.