CHP’de Demirtaş aşkı kabardı

CHP ile HDP (DEM) Eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş arasında ilginç bir AŞK yaşanıyor.

Manidar ziyaretler göze batıyor. NE İŞ ACABA? CHP saflarında bir taraftan HANÇER ÇIKARMA SEANSLARI devam ediyor. Diğer taraftan, CHP'nin eski ve yeni liderlerinin Kobani olayları bağlamında vatandaşlarımızın ölümüne sebep olmaktan ceza alan Selahattin Demirtaş aşkı kabarmış görünüyor. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in NE TESADÜF, Selahattin Demirtaş aşkında birleşmeleri de dikkati çekiyor. Hatırlayalım.

31 Mart seçimleri öncesinden başlayarak Ekrem İmamoğlu'nun, Selahattin Demirtaş övgüleri hiç eksik olmamıştı. İstanbul seçimlerini kazanmak için Demirtaş'a ve HDP-DEM'e gizli-açık bir çok kez, sempatik mesajlar göndermişti.

Üç gün önce de, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kobani Davası kapsamında hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti.

Ziyaretinin ardından konuşan Kılıçdaroğlu, "Sayın Demirtaş'ın içeride tutulmasını asla doğru bulmuyorum. Demirtaş dışarıda olsaydı eminim terör olayları da biterdi" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun akla ziyan açıklamasına Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici sert karşılık verdi: "Kemal Bey sen bizim aklımızla, hafızamızla mı alay ediyorsun. Yani bu 'Hendek' ve 'Çukur' olayları, 6-8 Ekim olayları Demirtaş dışarıdayken yaşanmadı mı? Bu Demirtaş dediğin terör örgütü uzantısı terör örgütü elebaşı İmralı canisi Apo'nun 'heykelini dikeceğiz' demedi mi? Doğu Beyazıt mitinginde devlet içinde bir bağımsız devlet kurmaktan bahsetmedi mi?

Bütün bunlar kim söylüyor?

Kemal Bey sanki bunları hiç yaşanmamış gibi Demirtaş'a açan güzellemeler yapıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil."

ÖZGÜR ÖZEL DE DEMİRTAŞ'A GİDİYOR

Cuma günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğini açıkladı. CHP'nin Gölge Genel Başkanı Ekrem İmamoğlu ve açık Genel Başkanları Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş aşkının kabarması ne iş? Arkasında muhakkak bir hesap vardır.

ÖZGÜR ÖZEL'İN İLK İŞİ: DEMIRTAŞ'A SELAM VERMEK

Bilindiği gibi, Ekim - 2023 kurultayında Genel Başkan seçilen Özgür Özel, terörden yargılanan Selahatin Demirtaş'a 'Selam' diye işe başlamıştı. Özel, 31 Mart seçimleri öncesinde bölücü Terör Örgütü PKK'nın siyası kolu DEM (HDP) oylarını CHP'ye çekmek için övgülerde sınır tanımadı.

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, CHP DEM bir çok ilde ittifak yaptılar. (Göze batanlar, İstanbul Esenyurt, Mersin, Adana, Antalya.) Yargılanmakta olan Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için nutuklar attılar. Devrik Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da onlardan geri kalmadı. Çıktığı yandaş TV'de, 'Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğim' dedi, ziyaret etti. Sıra, Ekrem İmamoğlu'nda. İstanbul'da DEM (HDP) desteği ile seçim kazanmasının karşılığını vermek için muhakkak Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecektir.

ARKA PLANDA NELER TEZGAHLANIYOR?

Amerika / Avrupa'dan, 'Selahattin Demirtaş'ı, Osman Kavala'yı serbest bırakın' lafları, yazıları arka arkaya geliyor.

Böyle bir süreçte, CHP'nin, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş aşkının KABARMASINDA AMERİKA / AVRUPA'dan bir sufle gelmiş olabilir mı?

CHP'nin eski ve yeni liderlerinin Amerika / Avrupa sevgilerine, onlara bakarak siyaset yaptıklarına bir çok kez tanık olduğumuz için, SUFLE konusu akıllara hemen geliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, siyasette Almancı olarak değerlendirildiğini unutmayalım.

Ekrem İmamoğlu, İngilizci eğilimlerini Avrupa ve Amerika ekseninde geliştiriyor.

İlk göreve geldiğinde, İngiltere Ankara Büyükelçisi ile balık ziyafeti, Londra'da Derin İngiltere olarak bilinen CHATAM HOUSE DÜŞÜNCE

KURULUŞU ziyareti, ABD elçisinin koşar ayak İmamoğlu'nu ziyareti, 31 Mart sonrası İmamoğlu'nun Paris Belediye Başkanı'nın özel davetlisi olarak Paris'te ve sonra Roma'da yaptığı şovlar unutulmasın.

Ekrem İmamoğlu'na 31 mart öncesi ve sonrası gaz veren ABD-İngiliz-Avrupa Gazeteleri de unutulmasın.

ABD İLE AVRUPA NEDEN ABANIYOR?

Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in Selahattin Demirtaş AŞKI'nın KABARMASINDA Derin Amerika/Avrupa'nın bir rolü var mı? sorusu akıllarda dolaşıyor.

Bilindiği gibi, ABD /Avrupa'nın, Osman Kavala'yı, Selahattin Demirtaş'ı kurtarmak, cezaevinden çıkarmak için atmadıkları TAKLA KALMADI.

Batı, bir taraftan İnsan Hakları Mahkemesi'ni, diğer yandan, Avrupa parlamentolarını araç olarak kullanıyor, yetmiyor medyaları üzerinden Türkiye'yi sıkıştırmaktan utanmıyorlar.

İşlerine geldiğinde MAHKEMELER VAR. KANUNLAR VAR diyerek, Türkiye'den kaçan hainleri vermiyorlar. Ama, Selahattin Demirtaş'ı, Osman Kavala'yı cezaevinden çıkarmak için, arsızca iktidarı suçluyorlar. Bağımsız Türk mahkemelerini tesir altına alacaklarını sanıyorlar.

SONUÇ

ABD-Avrupa'nın Selahattin Demirtaş'ı cezaevinden çıkarmak için arsızca yaptıkları kampanyalara CHP liderlerinin de katılması üzerinde önemle düşünmemiz gerekiyor. Arka planda, Derin ABD/Avrupa'nın Demirtaş'ı parlatarak yeni tezgahlar kurması gündeme sokulacaktır. Türkiye için, şu anda en yakın tehdit Irak ve Suriye'deki terör örgütü yapılanmasıdır. Derin ABD'nin aparatı PKK, PYD, YPG'nin Suriye Bütünlüğünü parçalamaya yönelik işgal bölgesinde sinsi seçim çalışmasıdır. Ayrıca bunları kol kanat geren ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'dır. CENTCOM oradan çıkmadığı sürece PKK- PYD, YPG'yi Ortadoğu'da kullanmaktan vazgeçmezler. TÜRKİYE MGK'NIN SON MANİFESTOSU'NU TEKRAR TEKRAR OKUMAKTA BÜYÜK YARAR VAR.