İzmir'de toprağa gömülü bulunmuştu! Kan donduran savunma: Nasıl olduğunu anlamadığım şekilde vefat etti

'5 SANIĞA CEZA İSTEMİ'

Mihriban Yılmaz'ın ölümüne ilişkin soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, Fatih İnan hakkında, 'Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan da 12 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu. Diğer sanıklardan Ömer İnan ile R.Ç. ile eşi R.Ç. için de 'Suça iştirak'ten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Olayda kullanılan aracın sahibi olan Fatih İnan'ın amcası H.İ. hakkında ise 'Suça yardım etmek'ten 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

6 Temmuz'da görülen davanın ilk duruşmasında; Fatih İnan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Ayrıca mahkeme heyeti, Ömer İnan'ın ise adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Fatih İnan hakkında Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden akıl sağlığı raporu istenmesine da karar verdi.

Biri tutuklu 5 sanığın yargılanmasına bugün İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. İnan, davaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Mihriban Yılmaz'ın ailesi ile avukatlar da duruşmada yer aldı. Tutuksuz sanıklar ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme başkanı, Mihriban Yılmaz'a ait altın bilezik, kolye ve cep telefonuyla ilgili tutuklu sanık İnan hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'hırsızlık' suçlamasıyla ek iddianame hazırlandığını belirtti.

Duruşmada bu suçlamayla ilgili savunma yapması amacıyla Fatih İnan'a söz verildi. İnan, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Bu suçlama bana karşı planlı yapıldı. Hiçbir şeyi çalmadım. Olayla ilgili her şeyi detaylarıyla da anlattım" dedi.