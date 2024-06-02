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İl Bilge Hatun Vakfı kuruldu

HABER MERKEZİ
İl Bilge Hatun Vakfı kuruldu
VAKIFLAR Genel Müdürlüğü ilanıyla İl Bilge Hatun Vakfı'nın kurulması kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, İl Bilge Hatun Vakfı kuruldu. Vakfın amacı, 'Sosyal hizmet, yardım, koruma, ve dayanışmaya yönelik çalışmalar yapmak ve belirtilen amaçları gerçekleştirmektir' şeklinde tanımlanırken, vakfın mal varlığı 500 bin Türk Lirası olarak açıklandı. ilanda vakfın sona ermesi halinde malvarlığının Devlet Bahçeli Vakfı'na devredileceği belirtildi.
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