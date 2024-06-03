‘CHP, terörle mücadeledeki yerini netleştirsin’

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair soruları yanıtladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel arasındaki normalleş diyaloğunu değerlendiren Karakaya, "Ana Muhalefet Partisi normalleşelim diyor. Bir açılım yapması gerekiyordu ve bu kapsamda yumuşama isteyen bir lider pozisyonuna girdi. Sayın Özel CHP'yi her şeye itiraz eden parti formatından çıkartmak istiyor" dedi.

"DEM'LE DEMLENECEKLERSE..."

TERÖRLE mücadelenin devam ettiğini belirten Karaya, "Bu konuda CHP'nin ve genel başkanının durduğu yeri netleştirmesi gerekiyor. Terörle arasına mesafe koymayan DEM ile demlenecekse; o siyasi partinin mensuplarıyla birlikte iş birliği yapan bir şekilde kalacaksa normalleşme nerede olacak? Bugüne kadar kavgaların temelinde de bu konular var. Bunu nasıl ortadan kaldıracağız? Teröre aleni bir şekilde destek veren ve bir takım belgelerle hüküm giymiş olan Demirtaş'ın arkasında durmaya devam ediyorsanız bu normalleşme nasıl olacak?" ifadelerini kullandı.

"ÇELİŞKİLERİ GİDERİLMELİ"

Karakaya, "Normalleşme, Türk Anayasa'sına uygun olarak sadece söylemde değil uygulamada da olur. Bu çelişkinin giderilmesi lazım. Selahattin Demirtaş'ın terörle ilgili açıklamaları ortada. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni aşağılayıcı açıklamaları ortada. Siz diyorsunuz ki 'bunu affedin, aksi takdirde Türkiye'de hukukun üstünlüğü diye bir şey kalmayacak'. Bunların terör faaliyetleri ve teröre destek verme olaylarından dolayı hapse atıldıklarını unutuyorlar" şeklinde konuştu. Ekonomi politikasını da değerlendiren Karakaya, "Tabii ki ekonomideki enflasyonist döneme girilmesi özellikle pandemi ile birlikte doğal olarak fiyatlarda yükselmelere neden oldu. Ekonomi politikasıyla birlikte sonuçlar alınmaya başlandı. Ekonomik büyüme az değil. Bu ekonomideki düzelmeye önemli bir işaret. Uzun bir süredir dış talebin ekonomideki büyümeye etkisi yoktu. İlk defa pozitife döndü. Bu önemli bir ilerleme olma noktasında iyi bir işaret. Buradaki asıl sıkıntımız hayat pahalılığı" dedi.