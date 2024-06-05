Bay Kemal’in adamı İmamoğlu ve Özel’i bombaladı

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel tandemi arasındaki çekişmeler ve karşılıklı atışmalar sıcak savaşa evriliyor.

CHP'nin devrik genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki günlerde kafasını sütre gerisinden çıkarma hamlesi, CHP'deki çekişmeleri yeni bir aşamaya getirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel'in CHP kurultayında kendisini genel başkanlıktan düşürmelerini bir türlü hazmedemiyor ve çok sinirlenmiş durumda.

ÜZERLERİNE ALMADILAR

31 Mart sonrası ilk kez TV'ye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, özellikle Ekrem İmamoğlu'na "Beni hançerledi" diyerek tepki göstermiş ve yeniden genel başkan adayı olacağını ilan etmişti.

"Beni hançerlediler" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun suçlamalarını Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel üzerlerine almadılar, başka birilerini kastettiği havasına girdiler.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Hançerledi beni" mesajına Ekrem İmamoğlu, "Benim muhatap alacağım bir tarif değil, hayatımda hiç öyle bir insan olmadım" dedi. Özgür Özel de, "O değerlendirmelerin çok önemli bir kısmını hiç üstüme almadım, hançer mançer. Biz hançer bahsini sayın genel başkanla kurultayda kapattık" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in, Bay Kemal'in "hakkını vermemesi"ne kızan CHP içindeki Kılıçdaroğlu tayfasını harekete geçirdi.

Bay Kemal'in has adamı, önceki Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, çıktığı TV'de Ekrem İmamoğlu- Özgür Özel tandemini bombaladı. Kerimoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun TV konuşmasının çok etkili olduğunu belirterek, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, televizyon programında açıklama yapıyor, hemen akabinde sosyal medyada belirli çevreler Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu adeta linç ediyor. Türkiye siyasetinde donanımıyla, dürüstlüğüyle, devlet adamlığıyla, hesap adamlığıyla toplumun farklı kesimlerini bir araya getirme başarısıyla bugün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir bilendir" dedi. Kılıçdaroğlu'nun TV konuşmasından sonraki gelişmeleri anlatan Bülent Kerimoğlu, "Kılıçdaroğlu'nu yüzlerce delege ve 20 aktif vekil aradı. Cumhurbaşkanı adayında Kılıçdaroğlu etkili olacak. Eğer yapılırsa Sivas kurultayında, seçimli Parti Meclisi gündeme girebilir" sözleri, sıcak savaş tamtamlarını çaldırdı.

MANSUR YAVAŞ BOMBASI

Bay Kemal'in has adamı Bülent Kerimoğlu, İmamoğlu- Özel tandemine dikkat çekici atışmalarını sürdürdü: "31 Mart Yerel Seçimleri'ndeki başarının tohumlarını Kılıçdaroğlu attı.

Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu başarıdaki emeğinin değersizleştirilmesinden rahatsızız.

Rahatsızlığımız, Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun verdiği emeğin bu başarıdaki öneminin değersizleştirilmesiyle ilgili." Bay Kemal'in has adamı Bülent Kerimoğlu'nun eleştirilerinin bir bölümü özellikle Ekrem İmamoğlu'nun canını çok sıkacak, moralini bozacak nitelikte oldu: "Mansur Yavaş toplumun güvenini kazanmış bir belediye başkanı. Belediye başkanlığı yaptığım dönemde belediye başkanları toplantısında gördüğümüz bir gerçek var: Bu yerel seçim sürecinde büyükşehir belediye başkan adayları içinde en yüksek oyu almış, toplum nezdinde güven uyandırmış, muhafazakâr, milliyetçi, merkez sağ, sol, sosyal demokrat ve toplumun önemli bir kesiminin güvenini kazanmış belediye başkanı."

CHP'DE HESAP KİTAP İŞLERİ

Bay Kemal'in has adamı Bülent Kerimoğlu'nun, Mansur Yavaş bombası sonrası kurduğu cümleler, Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel tandemi için alarm zilleri çaldıracağa işaret ediyor:

"Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de belirleyici olacak. Kemal Kılıçdaroğlu ile de bu seçimlerde bu oylar alınırdı." CHP'de şu anda genel başkanlık problemi yokken, durduk yerde Kılıçdaroğlu'nun "tekrar genel başkan adayı olurum" sözlerinin arka planı merak ediliyor. Kulislere göre, Ekrem İmamoğlu'nun Ekim 2025 CHP olağan kurultayında genel başkan olma arzusunu Kemal Kılıçdaroğlu hissetmiş. Ekim 2023 kurultayında, Kılıçdaroğlu'na 550 delege destek vermişti.

Bunların içinde, 75 milletvekili ve 57 il başkanı da bulunuyordu. Bu düşünceler üzerine, Kılıçdaroğlu'nun "Ben geliyorum, dağılmayın" mesajı verme ihtiyacı duyduğu konuşuluyor.

SONUÇ CHP içi yeni savaşta iki parametre öne çıkıyor:

1. Bay Kemal'in has adamı Bülent Kerimoğlu, Sivas tüzük kurultayı hakkında manidar sözler sarf etti: "Eğer yapılırsa (ilginç), tüzük kurultayında, seçimli parti meclisi önergesi verilebilir." Bu ne demek? Eğer, Sivas Tüzük Kurultayı'nda Kılıçdaroğlu 550 delege sayısını, CHP içindeki beklentileri yerine gelmeyen artı 100 delege ile artırabilirse, olağanüstü parti meclisi üye seçimine çevirme imkanı bulabilir. CHP Parti Meclisi bugün Ekrem İmamoğlu'nun kontrolünde.

Kerimoğlu'nun manidar açıklaması, 6-9 Eylül'de Sivas Tüzük Kurultayı'nın, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında bir hesaplaşmayı işaret ediyor.

2. Bülent Kerimoğlu'nun, "Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de belirleyici olacak" sözleri de, Ekim 2025 olağan kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olacağına inanmış olduğunu gösteriyor.

Sivas Meydan Savaşı'na 100 gün var. CHP köprüsünün altından daha çok sular akar.