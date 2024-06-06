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Van’da 3 terör örgütü üyesi etkisizleştirildi

HABER MERKEZİ
Van’da 3 terör örgütü üyesi etkisizleştirildi
İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Van ili Başkale kırsalında Bölücü Terör Örgütü'ne (BTÖ) yönelik "Bozdoğan- 41" operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, J-SİHA, ATAK taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando unsurlarıyla gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Başkale kırsalında sözde sorumlu düzeydeki "Demhat Şero Welat" kod adlı İlyas Ayaz olduğunu belirtti. Teröristlerin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bilgisini veren Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren jandarma ve Hava Kuvvetleri Komutanlığını tebrik etti.
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