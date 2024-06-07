Türkiye’nin kararlı duruşu sözde seçimi ertelettirdi

SURİYE'DE işgal ettiği topraklarda sözde yerel seçim yapmayı planlayan terör örgütü PKK/YPG, Türkiye'nin bölgede terör devleti kurulmasına izin verilmeyeceği uyarılarının ardından, sözde seçimi ertelemek zorunda kaldı.

DİPLOMATİK GİRİŞİMLER

TERÖR örgütü, Rakka, Deyrizor, Halep ve Haseke dahil toplam 4 ili, ayrıca El-Cezire (Haseke ve Kamışlı), El-Furat (Aynularap), Münbiç ve Afrin- El-Şehba ile Tabka bölgelerini kapsayacak sözde seçimle kendisine meşruiyet kazandırma çabasına girmişti. Örgütün arayışları, Suriye'de silah zoruyla bastırdığı Kürt siyasi gruplar başta olmak üzere Suriye içinden de tepki görmüştü.

TÜRKİYE'NİN Suriye'nin kuzeydoğusunda hem Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan hem de Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehlikeye atan bir girişime izin vermeyeceği vurgulanmıştı. Öte yandan MİT, TSK ve MSB'nin terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar, örgütün sözde liderlerinin seçim konusunda geri adım atmasını sağladı.