Adayların imdadına sınav timi yetisti

Türkiye genelinde 3 milyon 36 bin 945 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi dün saat 10.15'te başladı, 13.00'da sona erdi. Sınava geç kalan, kimliğini unutan ve sınavı gireceği okulu karıştıran adaylar polis ekiplerinin yardımıyla sınava yetişti. Ülkenin dört bir yanında her yıl olduğu gibi bu yıl da kimliğini, gözlüğünü unutan ve yanlış okula gelen çok sayıda öğrenci polis ekipleri tarafından sınava girecekleri okullara yetiştirildi.

ZAMANA KARŞI YARIŞ

Çanakkale'de geç kalan öğrencilerin imdadına Yunus timleri, Afyon'da kimliğini unutanların imdadına Çevik Kuvvet ekipleri yetişti. Aydın'da fedakar polisler ise eski ve fotoğrafsız kimliği ile sınava gelen öğrenciye yeni kimlik çıkartmak için Nüfus müdürlüğü ve okul arasında zamanla yarıştı. İzmir Konak'taki İzmir Atatürk Lisesinde sınav heyecanı yaşayanlar, kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı. Görevliler, okul çevresinde bekleyen velilerden sınav süresince sessiz olmalarını istedi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen sınavın ilk oturumu TYT'ye İzmir'de 233 bin 237 aday katıldı.TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru soruldu, 165 dakika süre verildi.

OKULLARINI KARIŞTIRDILAR

İzmir'de onlarca öğrenci için polis ekipleri zamanla yarıştı. Kimliklerini unutan ve sınava geç kalan öğrenciler Yunus polisleri tarafından motosikletle sınava girecek oldukları okullara son anda yetiştirildiler. Afyonkarahisar'da da "Yunus" motorize polis ekipleri, kimliğini evde unutan ve yanlış okula gelen öğrencileri sınava girecekleri okullara ulaştırdı. Çok sayıda polis adaylara yardımcı olmak için mesai harcadı. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü önünde nöbet tutan motosikletli polis timleri kimliğini unutan ya da kaybeden adayların imdadına yetişti. Sınava dakikalar kala ekipler motosikletle adayları sınava girecekleri okullara yetiştirdi. Polis ekipleri ayrıca sınava gireceği okulu karıştıran ve yanlış okula gelen adaylarında yardımına koştu. Kentte 20'ye yakın adayın polis sayesinde sınava yetiştirildiği öğrenildi. Aydın'ın Efeler ilçesinde kimliğinde fotoğraf olmadığı için sınava alınmayan genç kız için polisler seferber oldu. Motorize polis, sınava giriş belgesini Nüfus Müdürlüğü'nde yenileyen adayı sınava yetiştirdi. YKS için eski ve fotoğrafsız kimlikle okula giden öğrenci sınava alınmadı. Sınava alınmayan öğrenci için Aydın polisi harekete geçti. Bir ekip İl Nüfus Müdürlüğünde beklerken, diğer ekip de öğrenciyi bulunduğu okuldan alıp kuruma getirdi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İl Nüfus Müdürlüğü önünde fotoğrafı çektirilen öğrenci, Nüfus Müdürlüğünde yeni fotoğraf ile kimlik yerine geçen belgenin alınmasının ardından, polisler öğrencinin sınava gireceği okula yetiştirdi. Görevlilerce okula alınan öğrenci saniyeler kala sınava yetişti. Çanakkale'de sınav öncesi yeni kimlik çıkartma, yanlış okul, evrak eksikliği ve kimliği evde unutma gibi nedenlerle geç kalan 10 öğrenci İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli timlerden yardım istedi. Polis ekipleri, adayları motosiklete bindirerek sınava girecekleri okula ulaştırıldı. Adaylar da polis ekiplerine teşekkür etti.

OKULDAKİ MAZGALA KİMLİĞİNİ DÜŞÜRDÜ

Söke ilçesinde, Söke Yavuz Selim Anadolu Lisesinde sınava girecek bir aday, okul bahçesindeki mazgala nüfus cüzdanını düşürdü. Çevredekilerin yardımıyla mazgal kapağı kaldırıldı ancak kimliğe ulaşılamadı. Polis ekipleri adayı İlçe Nüfus Müdürlüğüne götürerek geçici kimlik belgesi çıkarmasını sağladı. Tekrar okula getirilen aday, geç kaldığı için sınava giremedi.