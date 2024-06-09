İsrail vahşeti kana doymuyor

İsrail soykırıma, masum insanlara topla tankla saldırmaya devam ediyor. İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin ortasındaki Nusayrat Mülteci Kampı ile çeşitli bölgelere düzenlediği saldırılarda en az 200 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Saldırıda yaralananlar, Deyr el Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yoğun saldırı başlattı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, saldırılarda en az 200 Filistinli yaşamını yitirirken çok sayıda kişi yaralandı. İsrail topçuları ve savaş uçakları Deyr el-Belah'ın doğusu ile Bureyc ve Megazi mülteci kamplarının yanı sıra Nusayrat Mülteci Kampı'nın orta bölgesi, batısı ve doğusundaki çeşitli bölgelere saatlerce şiddetli ve yoğun saldırılar düzenledi.

İHA, HELİKOPTER VE TANKLARLA

İsrail ordusuna ait topçu birlikleri ve savaş uçakları Bureyc ve Megazi mülteci kamplarına da saldırılarını yoğunlaştırdı. Sağlık görevlilerinin verdiği bilgiye göre, İsrail insansız hava araçları Nusayrat Kampı semalarında yoğun şekilde uçuyor ve kampın yollarında hareket eden herkese ateş açarak çok sayıda ölüm ve yaralanmaya neden oluyor. İsrail ordusunun, Gazze'nin orta bölgesine düzenlediği şiddetli saldırıda onlarca savaş uçağı, İHA, helikopter ve tank kullandığı ifade edildi.