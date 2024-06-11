İşbirliği derinleşiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni haftaya da diplomasi trafiği ile başladı. Dün Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türkiye'ye geldi. Aliyev'i uçaktan inişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti. Başkan Erdoğan ve Aliyev, havalimanında bir süre görüştü. Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev görüşmenin ardından birlikte Beştepe'ye geçti.

KÜRESEL VE BÖLGESEL KONULAR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Aliyev'in ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in, ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştireceği kaydedildi. Açıklamada, "Ankara'da icra edilecek görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır" denildi. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulmasının da öngörüldüğü aktarılmıştı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirildi. Ayrıca bölgesel ve küresel konular da gündeme geldi.

GÖZLER TARİHİ ZİYARETTE

Öte yandan Başkan Erdoğan, 18 yıl aranın ardından bugün saat 16.00'da CHP Genel Merkezi'ne iadei ziyarette bulunacak. Genel merkezde özellikle son 3 gündür süren hummalı hazırlıklar tamamlandı. Günlerdir beklenen Başkan Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesinde, tıpkı 2 Mayıs'ta olduğu AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan da hazır bulunacak. Cumhurbaşkanlığı forsunun da kullanılacağı buluşmada en önemli gündem maddesinin yeni anayasa olması bekleniyor. Özel'in ise görüşmede Ayhan Bora Kaplan soruşturması, Kobani davası kararları ve Sinan Ateş davasının yanı sıra ekonomiye dönük görüş ve önerilerini de Başkan Erdoğan'a sunacağı bildirildi.

SİYASETTE BAHAR HAVASI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel ilk olarak 2 Mayıs'ta, AK Parti Genel Merkezi'nde 1 buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti. Tüm Türkiye'nin merakla takip ettiği buluşma, iktidar ile muhalefet arasında yeni bir diyalog zemininin oluşmasını sağladı. Kritik zirve sonrasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, CHP'nin genel başkan yardımcıları ile bir araya gelerek istişare sürecini başlattı.