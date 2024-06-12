İki devletli çözüm şart

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yoğun temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında düzenlenen BRICS+ oturumunda katılımcılara hitap etti. Fidan, küresel ilişkilerde yüksek türbülanslı dönemden geçildiğine işaret ederek, "Küresel jeoekonomik görünüm hala zayıf. Kırılganlıklar devam ediyor, jeopolitik gerilimler tırmanabilir" dedi.

KALKINMA VE İSTİKRAR

Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşananlara ve bunun küresel yönetişim üzerindeki etkilerine dikkati çeken Fidan, "Birkaç kişinin ikiyüzlülüğü ve stratejik körlüğü nedeniyle 36 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerinden edildi ve Gazze Şeridi tamamen yok olma eşiğinde. İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali, kitlesel yerinden etme, etnik temizlik ve savaş suçları ile genişlemektedir" dedi. Fidan, ABD'nin üç aşamalı ateşkes önerisi doğrultusunda BM Güvenlik Konseyi tarafından alınan bir kararın olduğunu hatırlatarak, "Bu olumlu bir adım olmakla birlikte yeterli değildir. İki devletli çözüm gerçekleşmeden ne İsrail'in ne de Filistin'in güvenliğinden söz etmek mümkün değildir" dedi.

Gazze'de son sekiz aydır herkesin gözlerinin önünde cereyan edenlerin, norm ve değerlerin aşındığını açıkça gösterdiğini belirten Fidan, uluslararası düzenin çifte standartlarla yönetilmesine izin verilemeyeceğini, uluslararası ilişkilerde daha fazla işbirliği ve diplomasinin, daha az çatışmanın desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Erdoğan'ın "dünya beşten büyüktür" mottosu ışığında Türkiye'nin, BM Güvenlik Konseyi ve BM'nin yanı sıra diğer çok taraflı örgütlerde de reformlar yapılması için çaba sarf ettiğini vurgulayan Fidan, "Bu bağlamda BRICS ile işbirliğimize değer veriyoruz. BRICS içindeki çeşitliliğin kalkınma ve istikrarı artırmak için önemli bir araç olduğuna inanıyoruz" dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ve Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik ile ayrı ayrı görüştü. Bakan Fidan ayrıca Küba ve Çin Dışişleri Bakanlarıyla da bir araya geldi.

LAVROV VE BAKAN FİDAN İKİLİ İLİŞKİLERİ GÖRÜŞTÜ

OTURUMDAN önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan görüşme gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bakanların iki ülke arasındaki siyasi, ticari ve ekonomik iş birliğini görüştüğü belirtildi. Rus tarafı mevcut sorunların çözümü, bağların daha da genişletilmesi ve gelecek vaat eden etkileşim alanlarının bulunması amacıyla temasların sürdürülmesi ihtiyacına dikkat çekti. Toplantıda, Lavrov'un Fidan'ı Rusya'nın BRICS dönem başkanlığının öncelikleri hakkında bilgilendirdiği ifade edildi.