Kutuplaşma değil diyalog tercih edildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapacağı iadeiziyareti dün gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, 18 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi'ne yaptığı kritik ziyaret öncesi Özel tarafından kapıda karşılandı. Görüşmede, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ile AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da yer aldı. Başkan Erdoğan ile CHP Genel Merkezi'ne, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da geldi.

"SİYASİ UZLAŞMA ZEMİNİ"

Tarihi görüşmenin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalar yaptı. "Bugün gerçekleşen iade-i ziyaretle birlikte Türk siyasi hayatında bu tablonun ortaya çıkmasını memnuniyet verici olarak görülüyor" diyen Çelik, "Sayın cumhurbaşkanımız Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulabilmesi için atılması gereken adımların en geniş siyasi uzlaşma zemini ile gerçekleşmesi gerektiği konusundaki görüşlerini ifade etmişlerdir" dedi.

"İŞBİRLİĞİ ARTMALI"

Önümüzdeki dönemde dış politika konusunda işbirliğinin artırılmasının önemli olacağını ifade eden Çelik, "Avrupa Parlementosu seçimlerinde aşırı sağın ve popilist sosyalist partilerin ortaya koyduğu performans, Türkiye düşmanlığı, İslam düşmanlığı konusunda malesef Avrupa'nın yeni meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede Türkiye'nin içindeki işbirliğinin artması bu aşırı sağ, popilist ve radikal partilere karşı güçlü bir mesaj verilmesi açısından fevkalede önemli olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin içindeki partilerin bu ortaya çıkan faşist dalgaya karşı ortak hareket etmeleri konusundaki hassasiyetlerini ifade etmişlerdir" diye konuştu.