Erdoğan’ın Özel’e iade-i ziyaretinin perde arkası

Türk siyasetine bahar geldi.

Başkan Erdoğan CHP Genel merkezinde Özgür Özel'e iadeiziyarette bulundu.

Önemli görüşmede DİYALOĞUN GELİŞTİRİLMESİ ilkesi doğrultusunda YOL AÇICI oldu.1.5 saat süren Başkan Erdoğan - Özel görüşmesinin şifreleri var. İçilen kahveden, verilen hediyelere, Cumhurbaşkanlığı Forsunun CHP Genel Merkezine asılmasından, Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'ı CHP'nin merdivenlerinde karşılaması kadar güzellikler içeriyor, derin mesajlar veriyordu. Başkan Erdoğan'ın uzattığı eli sıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesinin şahane sonuçlarından birisi de, Yavru Vatan Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 50'nci yıl törenlerine bir ve beraber katılacak olmaları. Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli, Özgür Özel, 20 Temmuz'da KKTC'de beraber olacaklar. Dünyaya verilen harika bir mesajlardan birisine imza atacaklar. Daha önce Ersin Tatar ile görüşmesinde de KKTC'ye gideceğini belirten Özel, 20 Temmuz'da Başkan Erdoğan ile Lefkoşa'da bir araya gelecek. Bu vesile ile Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştiren liderler rahmetli Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan'ı rahmetle-minnetle anıyorum. O harekat olmasaydı, Türkiye bugün Antalya körfezinin dışına çıkma, DOĞU AKDENIZ DENKLEMİNİ değiştirme imkanı bulamazdı.

Başkan Erdoğan ve Özel, 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'ndeki tarihi zirvenin ardından ikinci kez bir araya geldi. Siyasette normalleşmenin önünü açan Başkan Erdoğan - Özel görüşmesinde çok güzel görüntüler Büyükelçi Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve ABD Büyükelçisi Namık Tan başarılı koreografileriyle gerçekleşti.

Başkan Erdoğan ile CHP Genel Merkezi'ne, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da geldi. Özel Başkan Erdoğan'ı merdivenlerin başında karşıladı. Bu sırada CHP Genel Merkez binasının direklerinde CUMHURBAŞKANILIĞI FORSU DALGALANIYORDU.

Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var. Başkan Erdoğan, KAHVE isteyerek, çok güzel bir mesaj verdi. Dostluğun 40 yıl sürmesi dileğiyle. Başkan Erdoğan ile Özel'in ekonomiden dış politikaya, bölgesel krizlerden olası savaş senaryolarına kadar bir dizi konuyu ele aldıkları öğrenildi.

Başkan Erdoğan ve Özel'in ilk olarak yeni anayasa üzerinde fikir teatisinde bulundukları öğrenildi. 1 Ekım'de TBMM'nin açılışından sonra yeni anayasa için belirlenen yönteme göre süreç hızlanacak.

DIŞ POLİTİKADA ORTAKLIK

Başkan Erdoğan ve Özel görüşmesinin bir diğer şifresi: DIŞ MESELELERDE ORTAKLIK.

Surıye ve Irak harekatı, siyonyst Nerenyahu'nun Gazze vahşetine ortak tepki, Kıbrıs Türk Devleti oluşumunda ortak hareket, jeopolitik hamlelerde iktidar - ana muhalefet beraberliği gibi çok önemli gelişmelerde ortak tavır, gerçekten Büyük Türkiye'ye yakışır.

HEDIYELERIN MESAJLARI

Özel, Başkan Erdoğan'a, Paşabahçe'nin Gururla koleksiyonundan Payidar Gondol parçasını hediye etti. 2. Meclis'in balkonundaki defne ve meşe dallarıyla süslü, ay yıldızlı görselden esinle tasarlanan Payidar Gondol, TBMM'nin gücünü, Atatürk'ün liderliğindeki bağımsızlık savaşının önemini, zor ulaşılan barışın değerini ve Cumhuriyetin sürekliliğini simgeliyor. Özel, Başkan Erdoğan'a 2 Mayıs'taki görüşmede de Paşabahçe'nin yine Gururla serisinden "Cumhuriyet Ateşi" isimli objeyi hediye etmişti.

Başkan Erdoğan da Türkiye'nin her yöresini simgeleyen ZEYTİNYAĞI ve farklı bölgelerin özellikli lokumlarını hediye ederek, ANADOLU MESAJI verdi.

BAKANLARLA GÖRÜŞME TRAFIĞI

Siyasette normalleşmenin süreci: CHP'nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geliyor.

Başkan Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir araya gelmesiyle başlayan siyasette normalleşme dönemi kapsamında, yeni bir adım atıldı. CHP'nin gölge kabinesinde yer alan isimler, bakanlarla bir araya geliyor.

BAŞKAN Erdoğan'ın talimatlarıyla, CHP'nin gölge kabine olarak kurduğu Genel Başkan Yardımcılarıyla, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yer alan Bakanlar bir araya gelmeye başladı. İlk temas, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda yaşandı.

Bakan Mehmet Özhaseki, CHP'nin Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'i makamında ağırladı. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün de eşlik ettiği görüşme bir buçuk saat sürdü.

Belediyelerin başta mali sıkıntıları olmak üzere çeşitli konularda yaşanan sorunların ele alındığı öğrenildi. İkinci temas ise Dışişleri Bakanlığında yaşandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CHP'nin gölge Dışişleri Bakanı, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ile bir araya geldi. Fidan, Uzgel görüşmesinde kurumsal yapılar üzerine görüşlerin aktarıldığı, CHP'li Uzgel'in konuşmalarını Dışişleri Bakanı'nına not ettiği belirtildi.

CHP ile bakanların temaslarının önümüzdeki günlerde Mehmet Şimşek ve sonrasında konulara göre diğer bakanlara da süreceği vurgulanıyor.

SONUÇ

BAŞKAN Erdoğan siyasette büyük usta.

22 yıldır Türkiye'yi yönetiyor.

Dünyanın en tecrübeli 4 liderinden birisi. İçte de dışta da önemli hamlelere imza atıyor. Türk siyasetinde NORMALLEŞME-YUMUŞAMA SÜRECİNİ başlattı. CHP Genel Başkan Özgür Özel, Başkan Erdoğan'ın uzattığı eli sıktı. İktidar ile ana muhalefetin özellikle DIŞ POLİTİKADA BERABERLİĞİ TÜRKİYEMİZİN GELECEĞİ için tarihi bir döneme işaret ediyor. İçte sağlam olacak Türkiye, DIŞTA DAHA BAŞARILI OLMAYA ADAYDIR. İÇ CEPHESİ SAĞLAM TÜRKİYE, Küresel Güçlerin senaryoları ile daha rahat mücadele edecektir. Jeopolitik hamlelerin altında iktidar ve ana muhalefetin imzalarının olmasından Aziz Milletimiz de memnundur.

TÜRK Demokrasisinin yeni dönemi hayırlara vesile olsun.