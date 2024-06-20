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Haberler Gündem İngiltere, Çin Denizi’ndeki kaza nedeniyle Pekin’e tepki gösterdi

İngiltere, Çin Denizi’ndeki kaza nedeniyle Pekin’e tepki gösterdi

İngiltere, Filipinler'e ait ikmal gemisiyle Çin'e ait geminin Güney Çin Denizi'nde iki ülke arasındaki ihtilaflı bölgede çarpışmasının ardından Pekin yönetimine tepki gösterdi.

HABER MERKEZİ
İngiltere, Çin Denizi’ndeki kaza nedeniyle Pekin’e tepki gösterdi
İNGİLTERE, Filipinler'e ait ikmal gemisiyle Çin'e ait geminin Güney Çin Denizi'nde iki ülke arasındaki ihtilaflı bölgede çarpışmasının ardından Pekin yönetimine tepki gösterdi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı sözcülüğünden yapılan açıklamada, İkinci Thomas Sığı adı verilen bölgede gerçekleşen olay nedeniyle Çin sert bir şekilde kınandı. Çin'e ait iki geminin ihtilaflı bölgede olaya karıştığı kaydedilen açıklamada, "Çin'in, Filipin hükümet gemilerine çıkma ve gemileri çekme konusunda hukuka aykırı davranışlarına ilişkin raporlar gelirken uluslararası hukuku hiçe sayması son derece endişe vericidir" ifadeleri kullanıldı.
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