İtalya’da bölgesel yönetimlere daha fazla özerklik verilecek

İtalya'da sağ koalisyon iktidarının hazırladığı bölgesel yönetimlere daha fazla otonomi verilmesini öngören "bölgelerin farklılaştırılmış özerkliği yasası teklifi" parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde de kabul edilerek yasalaştı. Ülkenin idari yapısında bulunan 20 bölgesel yönetime sağlık, eğitim, spor, çevre, enerji, ulaşım, kültür gibi alanlarda karar alma mekanizmalarında daha fazla yetki tanınmasını öngören ve 11 maddeden oluşan özerklik yasa teklifi, Senatoda ocak ayında görüşülüp kabul edildikten sonra dün de Temsilciler Meclisi'nde oylandı. 99 "hayır" oyuna karşılık, iktidar partilerinden 172 milletvekili "evet" oyu verdi. Bu sonuçla teklif, Mecliste de kabul edilerek yasalaştı.