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MYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! Yol haritası belirlenecek

AK Parti MYK Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderlğinde toplandı. Toplantıda ay sonu yapılması planlanan Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı da masaya yatırılacak, izlenecek yol haritası belirlenecek.

HABER MERKEZİ
MYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! Yol haritası belirlenecek

9 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası ilk iş gününde AK Parti MYK bugün Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı. 9. yargı paketi, öğretmenlik yasası ve sokak köpekleri ile ilgili teklifin de bu hafta Meclis'e sunulması bekleniyor. 26 Haziran çarşamba günü ise AK Parti Grup Toplantısı yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'yi bakanlıkta kabul edecek. 1-2 Temmuz'da AK Partili belediye başkanları Kızılcahamam'da istişare kampında buluşacak.31 Mart seçim sonuçlarının detaylı olarak masaya yatırılacağı toplantıda Erdoğan da kapsamlı bir değerlendirme yapacak. AK Parti, Pazar günü sona erecek dokuz günlük bayram tatilinin ardından çalışmalarını aynı tempoyla sürdürecek. Parti kurmayları, hafta başı MYK toplantısında bir araya gelecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün MYK'yı topladı. Başkan Erdoğan, MYK üyelerinin bayram tatili süresince saha gözlemlerini dinleyecek. Toplantıda ay sonu yapılması planlanan Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı da masaya yatırılacak, izlenecek yol haritası belirlenecek. 30 Haziran'da başlayacak kampta, sekiz bakan sunum yapacak.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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