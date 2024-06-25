Siyasette yumuşama birilerini rahatsız etti

14 - 28 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan aziz milletimiz tarafından yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Başkan Erdoğan'ın yanında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kararlı duruşuyla, Cumhur İttifakı, Büyük Türkiye yolunda yürüyüşünü sürdürüyor. Türkiye'nin 'BAĞIMSIZ DURUŞU'NDAN çok rahatsız olanlar var. Çünkü, Türkiye'ye PRANGA takamıyorlar, Avrasya'nın kalpgahındakı Bağımsız Türkiye yürüyüşü birilerinin işine gelmiyor. Türkiye'yi kontrolleri altına alma imkanlarını bulamıyorlar. Dikkatle bakalım.

ABD - Avrupa'nın derin odakları (stratejik beyinleri) oturdular. Başkan Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin arasını bozmaya yönelik kirli planlarını revize ettiler.

31 Mayıs'ta CHP'nin sürpriz şekilde başarılı olmasına da çok sevindiler. CHP ve arka bahçesi üzerinden Erdoğan ile Bahçeli'nin arasını bozmak için iki liderin arasına nifak sokmayı hızlandırdılar.

Yaşadığımız günlerde, 'SİYASİ İSTİKRARDAN RAHATSIZ BATI MAHFİLLERİ CHP İÇİ RAHATSIZLAR

Kemal Kılıçdaroğlu kadrosu- Ekrem İmamoğlu ve ajansı- CHP sol-sosyalist kanatlar eski Marksist - sosyalist mahfiller - HDP-DEM/Sol cenahlar' tam kadro sahnede yerini aldı.

DİNAMİTLEMEYE BAŞLADILAR

Başkan Erdoğan'ın başlattığı İÇ SİYASETTE YUMUŞAMA-NORMALLEŞME HAMLESİ biraz morallerini bozdu. Özgür Özel'in de 'Genel Başkanlığını tahkim etme - Ekrem İmamoğlu'nun vesayetinden kurtulma' yolunda, iç siyasette yumuşamaya yakın duruşu, iç ve dış siyasal mühendislerce farklı ve sinsi bir zemine çevrildi. Siyasal mühendisler, 'MHP'siz Hükümet' isteyen bazı isimler, Özgür Özel'in, 'İktidarla diyalog içınde olmasına başta Kemal Kılıçdaroğlu, CHP içine çöreklenen eski Marksist - sosyalist - Batıya beynini kiralayanları' harekete geçirerek, iç siyasetteki yumuşamayı dinamitlemeye başladılar. Kılıçdaroğlu, 'Külliye ile müzakere olmaz, mücadele olur' safsatası hızlanırken, Özgür Özel'in özellikle merhum Sinan Ateş cinayeti üzerinden MHP'ye saldırma taktikleri, iç siyasette yumuşama iklimini bozdu. Özgür Özel, bilerek ve isteyerek, MHP'ye saldırırken, CHP arka bahçesi, HDP - Dem, sol-sosyalist kanatlar, Amerika ve Avrupa'dan FETÖ elemanları, yabancı istihbaratın aparatları, dört koldan Erdoğan- Bahçeli arasına nifak sokma, CUMHUR İTTİFAKI'nı yıkmak için kirli kampanyalarını devreye sokmuş durumdalar. Hayal ettikleri, CUMHUR İTTİFAKI'nı sarsarak, Türkiye'nin SİYASİ VE İKTİSADİ İSTİKRARI'NI bozmak.

Amerika - Avrupa aparatları FETÖ elemanları, CHP ve arka bahçesi, Kemal Kılıçdaroğlu ekibi, medyası, HDP-DEM'in planlı algı operasyonlarıyla CUMHUR İTTİFAKI'nı yıkamadılar. Erdoğan ile Bahçeli'nin arasını açamadılar.

YENİDEN DİZAYN ÇALIŞMALARI

Batı orijinli siyasal mühendisler, yerli kolları ile beraber, Erdoğan ile Bahçeli'nin arasını açamayınca, yeni bir taktiğe geçtiler.

AZGIN MUHALEFETİ YENİDEN

DİZAYN ETME. 1 EKIM'DE

TBMM yeni çalışma dönemine başlayacak. Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, YENİ ANAYASA çalışmalarına çok önem veriyor. Yeni anayasa için TBMM aritmetiği hayati bir durum. Yani, Yeni Anayasa'yı referanduma götürmek için gerekli 360 rakamını geçmek.

Dış ve iç siyasal mühendisler, Başkan Erdoğan'ın Yeni Anayasa hareketini kırmak için TBMM'de AZGIN MUHALEFETİ YENİDEN

CANLANDIRMAYA soyundular.

Aynen Kemal Kılıçdaroğlu - CHP dönemi gibi. Bir taraftan HDPDEM'i BELEDİYE BAŞKANLARI bahanesiyle sokaklara döktüler.

Diğer taraftan, CHP'yi yeniden eski yıkıcı pozisyona sokmaya matuf Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olma, olağanüstü kurultayı zorlamasına lojistik sağlıyorlar.

TBMM'de AZGIN MUHALEFETİ YENİDEN DİZAYN çalışmalarının hızlandığı gözleniyor.

İYİ PARTİ'Yİ PARÇALAMA TEŞEBBÜSLERİ

Meral Akşener'in Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la "siyasette normalleşme görüşmesi'nden çok rahatsız olan çevreler (siyasal mühendisler) İYİ PARTİ'Yİ PARÇALAMA tezgahına giriştiler. Dış ve iç siyasal mühendisler, Meral Akşener ve İYİ Parti grubunun Yeni Anayasa çalışmasına DESTEK - İÇ SİYASETTE YUMUŞAMAYA YARDIMCI OLMALARINDAN ÇOK AMA ÇOK RAHATSIZLAR.

İstifalarla İYİ Partiyi zayıflatıyorlar.

Siyasette normalleşme - yumuşamaya yardımcı olmak isteyen Meral Akşener - Musavat Dervişoğlu yönetimindeki İYİ Partiyi, mümkün olursa gruptan düşürme çalışması içindeler.

İYİ Parti'de en çok konuşulan konu, Koray Aydın'la beraber 14-17 milletvekilini istifa ettirme tezgahları, konuyu körüklüyor.

Eğer Koray Aydın ve 14-17 milletvekili istifa ederse, İYİ Parti'nin TBMM'de GRUP olma pozisyonu sona erecek.

İYİ Parti'nin şu anda 35 milletvekili var. 17 milletvekili istifa ettiği taktirde, İYİ Parti 18'e düşecek.

TBMM'de 20 kişiden oluşan grup olma özelliğini kaybedecek.

Siyasal mühendisler, Koray Aydın ve yanında 14-17 milletvekilinin istifa etmesini körüklerken, Aydın ve arkadaşlarının Demokrat Parti'ye geçmeleri ve DEMOKRAT PARTİ'NİN AZGIN MUHALEFET SAFINDA yer almasını da hesapladıkları iddia ediliyor. Nitekim, bu yönde kulisler yönlendiriliyor.

Azgın Muhalefet Cephesi'ni tahkime yönelik, Saadet - Gelecek- Deva'yı yeniden dizayn etme arka plan çalışmaları da yürütülüyor.

Geçen hafta, E. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 'Saadet-Gelecek- Deva'yı birleştirip, başlarına geçecek' algı operasyonları hızlandırıldı. Körüklemeye devam ediyorlar, siyasette tedirginlik yaratmaya çalışıyorlar. Son bir kulis: Saadet Partisi, sağlık sorunları dolayısıyla Genel Başkanlığı bırakan Temel Karamollaoğlu'nun yerine 30 Haziran'da yeni genel başkan seçecek. Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan'ın getirilmesinde anlaşma olduğu belirtiliyor.

İstanbul Milletvekili Birol Aydın ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Abdullah Ayhan'ın da ismi öne çıkmıştı. Bilindiği gibi, Saadet Partisi ile Gelecek Partisi 20 kişilik TBMM grubu olarak çalışmayı sürdürüyor. Ancak, bir milletvekili ayrılırsa, grup düşeceğinden, burada da çok tedirginlik olduğu, bir kaç milletvekili transfer etmek için çalışıldığı konuşuluyor. Ali Babacan'ın Deva Partisi'nin 15 milletvekili var. Beş milletvekilinin Deva'ya geçirilmesi ve Deva'nın da TBMM'de GRUP KURMASININ arka plan çalışmaları sürüyor.

SONUÇ

AMERİKA - Avrupa, DERİN ODAKLARI TÜRKİYE'NİN SİYASİ VE İKTİSADİ İSTİKRARI'ndan çok rahatsızlar. Beynini kiralayanlarla beraber, AZGIN MUHALEFETİ YENİDEN CANLANDIRMA PROJELERİ uygulamaya sokuldu. TÜRKİYE'nin etrafı ateş çemberi. Doğu Avrupa - Ukrayna'da savaş var. Siyonist Netenyahu masum Filistinlilere ABD'nin de desteğinde soykırım yapıyor.

- ASYA - Hint Pasifik karışık. Üçüncü Dünya Savaşı tamtamları çalıyor.

İşte böyle bir jeopolitikte Türkıye Başkan Erdoğan liderliğinde, siyasi ve iktisadi İSTİKRARI'nı sürdürüyor.

Barış adası... Amerika -Avrupa (Nato) Bağımsız Türkiye'ye pranga takamıyorlar. Türkiye'yi kirli emellerine alet edemedikleri için, ülkemizin istikrarını bozmanın, kaos yaratmanın küstahlığı içindeler.

Yani kortdollü kaos. Kaostan iktidar çıkarmayı hayal ediyorlar. Son olarak 15 Temmuz 2016'da aparatları FETÖ ile bir deneme yaptılar. Aziz Türk milleti, Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli, kahraman ordumuzun vatansever komutanları - polisleri, tek dişi kalmış Bakı'nın işgal projesini paçavraya çevirdi. BUGÜN DE YARIN DA, AZİZ MİLLETİMİZ KİRLİ OYUNLARI BOZACAK.

KALLEŞ PROJELERİ PAÇAVRAYA ÇEVİRMEYE KARARLIDIR. NOKTA