Doğal gaz ve petrolde 2035 perspektifi

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte büyüyen veri merkezlerinin elektrik tüketimi her geçen yıl artarken, doğal gaz ise, elektrik arzı için vazgeçilmez bir kaynak haline geliyor. Yapılan araştırmalar, Türkiye'nin enerji üretimindeki adımlarının karşılığını 2035 yılında alacağını gösteriyor. Doğal gazda 34 milyar metreküp, petrolde ise 500 bin varil üretim uzak değil

YAPILAN araştırmalarına göre, petrole kıyasla daha küçük karbon ayak izinin olması ve doğal gazın düşük maliyetleri nedeniyle Çin'in LNG yakıtlı ağır hizmet kamyonları bu yılın ilk dört ayında 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 459 arttı. Çin Ulusal Petrol Şirketi Ekonomi ve Teknoloji Araştırma Enstitüsü, elektrikli araçların ve LNG ile çalışan kamyonların bu yıl Çin'deki dizel ve benzin tüketimini yaklaşık yüzde 10-12 azaltacağını açıkladı.

YAPAY ZEKANIN ETKİLERİ

WELLS Fargo analistleri, ABD'deki elektrik talebinin, yapay zekânın artan güç gereksinimleri nedeniyle 2030 yılına kadar yüzde 20'ye kadar artacağını tahmin ediyor. Yapay zekâ veri merkezi altyapısının 323 terawatt saat elektrik talebi yaratması bekleniyor ki bu da New York'taki mevcut yıllık tüketimden yedi kat daha fazla olması anlamına geliyor. 2035 yılında dünyada satılan her 100 araçtan 65'inin elektrikli araç olacağı öngörülüyor. Amazon, Alphabet, Microsoft ve Meta gibi büyük teknoloji şirketleri, büyük miktarda enerji tüketimi gerektiren veri merkezi altyapısında her yıl katlanarak artan yatırımlar yapıyor; yenilenebilir enerjinin tek başına son yıllarda artan talepleri karşılayamayacak olması, doğal gazı elektrik arzı için vazgeçilmez bir kaynak haline getiriyor.

PETROL İHTİYACI ARTIYOR

DÜNYADA petrol ihtiyacının 2030 yılına kadar artış göstereceği ve bu tarihten sonra 10 yıl yatay seyir izleyeceği tahmin edilmekte. Petrolün 2035 yılına kadar bir numaralı enerji kaynağı olmaya devam edeceği, 2035 yılında doğalgazın petrol ile birinciliği paylaşacağı, 2045 yılından sonra doğalgazın petrolün tahtını elinden alacağı bekleniyor. Gaz Hidratın yeni bir enerji kaynağı olarak dünyanın gündemine girmesi de beklenmekte. Doğalgazın 22. yüzyılın başlarına kadar en önemli enerji kaynağı olmaya devam ederken petrolün ise 21. yüzyılın sonuna kadar iki numaralı enerji kaynağı olarak varlığını devam ettirmesi öngörülüyor.

2028'DE SIÇRAMA OLACAK

2023 yılında dünyada 4 trilyon 44 milyar metreküp olan doğal gaz tüketimi, 2035 yılında 4 trilyon 771 milyar metreküpe ulaşacak, 2023 yılında dünyada 4 milyar 467 milyon ton olan petrol tüketimi ise, 2035 yılında 4 milyar 780 milyon tona ulaşacaktır. Türkiye'nin 2023 yılında 51 milyar metreküp olan yıllık gaz tüketimi ise 2035 yılında 75 milyar metreküpe yükselirken, 2023 yılında 41 milyon 610 bin ton olan petrol tüketimi ise 2035 yılında 45 milyon tona ulaşacak. TPAO Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'ndan bugün itibari ile günlük 5,1 milyon metreküp, yıllık 1,8 milyar metreküp gaz üretimi yapmakta. 2028 yılında Sakarya Doğal Gaz Sahası'nda üretimimiz 15 milyar metreküpe çıkacak. Türkiye'de karada doğal gaz alanında çalışma yapan diğer 7 özel şirketin üretimleri ile beraber üretimimizin yıllık 16 milyar metreküpe ulaşacağı tahmin ediliyor. İhtiyacın yaklaşık yüzde 28'si yerli üretim ile sağlanacak. 16 milyar metreküp doğal gazın değeri bugün Hollanda piyasasında 6 milyar dolar, bizim alış fiyatımızla 4,2 milyar dolar olup cari açığımızda azalma sağlayacaktır.

HER KARIŞINDA ENERJİ PATLAMASI

GEREK yabancı şirketlerin hazırladığı raporlar gerekse kendi uzmanlarımızın yaptığı çalışmalar Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de zengin hidrokarbon yatakları olduğunu işaret etmektedir. 2035 yılında Türkiye'nin sadece Karadeniz yataklarından üreteceği doğalgaz miktarı 30 milyar metreküpü aşacak. Akdeniz'de bulunacak yeni kaynaklar ve özel şirketlerin kara üzerinde yaptığı üretim çalışmaları sonucunda üretilecek doğalgaz miktarının 34 milyar metreküpe ulaşması beklenmektedir. Türkiye'nin 2024 yılı ocak ayında 80 bin varile yaklaşan günlük petrol üretimi 2025 yılı sonunda 180 bin ila 200 bin varil arasında olacak. TPAO, Şırnak Cudi- Gabar dağlarında, Şırnak-Hakkari arasında bulunan Kato dağlarında, Van ilinin Çatak ilçesi Körkandil bölgesinde, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Siirtin Eruh ilçesinde, Kırklareli'nde, Adana'da, Batman'da, Mardin'in Nusaybin ilçesinde yapılacak sondajlar ile yeni petrol müjdelerinin birbiri arkasına geleceğine hepimiz şahit olacağız. Bütün bunlara ilave olarak Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nın güneyi, Sinop, Trabzon ve Rize açıklarında olmak üzere dört bölgede en kısa sürede yapılacak sondajlarla ciddi petrol rezervleri keşfedileceğini göreceğiz.

TPAO DÜNYADA İLK 20'YE GİRECEK

ABD de bulunan sondaj kulesi sayısı 506 adettir. Türkiye'de 2012 yılında 12 adet olan derin sondaj kulesi sayısı 2024 yılında 45 adete ulaşmış olup tamamı hiç durmadan çalışmaktadır. TPAO sondaj makinası sayısını 5 yıl içerisinde 2 katına çıkaracaktır. Bu çalışmalar sonucunda 2035 yılında Türkiye'nin petrol üretiminin 500 bin varili aşması beklenilmektedir. TPAO 2002 yılında Dünya Petrol Şirketleri arasında 155'inci sıradayken, 2022 bilançosu ile 95'inci sıraya yükseldi. 2022 cirosu 6.1 milyar dolar olan TPAO, 2035 yılında 50 milyar dolar cirosu olan dünyanın en büyük 20 petrol şirketinden biri haline gelecek. Cari açık siyasi ve ekonomik bağımsızlığın önündeki en büyük engeldir. Türkiye'nin cari açığının ana nedeni petrol ve doğal gaz ithalatıdır. Enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak ve küresel enerji ticaretinde merkez olmak için Türkiye'nin potansiyeli vardır. Tek ihtiyacımız olan bu potansiyele inanan, uzun vadeli stratejiler hazırlayan, motivasyonunu kaybetmeden sabırla çalışan vizyon sahibi yöneticilere sahip olmaktır. Türkiye'nin Enerji konusundaki potansiyeli, yol haritası, hedefleri ve önemi orta okuldan itibaren gençlere anlatılmalıdır.