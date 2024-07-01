Yangın felaketi

İzmir'in Menderes, Selçuk ve Çeşme ilçelerinde önceki gün orman yangını çıktı. Selçuk'taki yangın Aydın'ın Kuşadası ilçesine sıçradı. Üç yangında da alevlerle mücadele, sabah saatlerine kadar sürdü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Selçuk, Menderes ve Çeşme ilçeleri ile Aydın'ın Kuşadası ve Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada, "Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Şu an aktif bir yangın yok" dedi.

Menderes'teki yangının bir hobi bahçesinde başladığını anlatan Bakan Yumaklı, Çeşme'deki yangına ise atılan bir sigara izmaritinin neden olduğunu bildirdi. Bakan Yumaklı, Selçuk'taki yangının başlangıç sebebinin araştırıldığı bilgisini verirken, yangınlarla ilgili olarak bazı şüphelilerin gözaltına alındığını söyledi. Gelecek hafta Ege Bölgesi için çok yoğun ve şiddetli rüzgar uyarısının yapıldığını aktaran Yumaklı, hava sıcaklıklarının da yükseldiğini, herkesin konuya duyarlı olması gerektiğini belirtti.

GÖZALTINA ALINANLAR

Yumaklı, Menderes'te yaklaşık 150, Selçuk'ta da 350 hektarlık alanın yangından etkilendiğini dile getirdi. İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak mevkiindeki ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da şiddetiyle hızla yayıldı. Alevler Aydın'ın Kuşadası ilçesine de sıçradı. Selçuk-Kuşadası karayolu trafiğe kapatıldı. Yangın çıkış sebeplerinin valilik ve kolluk güçleri tarafından araştırılmaya devam ettiğini belirten Bakan Yumaklı, "Menderes yangınıyla alakalı bir hobi bahçesinde çıktığını söylemiştik, ilgili kişiler gözaltında. İzmir'de risk grubunda 6 adet yangın vardı, Çeşme'deydi birisi de. Çeşme yangını bir sigara izmaritinden çıktı maalesef. Bu kişi de gözaltına alınmış durumda. Ben buradan ister bilinçli ister bilinçsiz, hata ya da ihmal ile herhangi bir şekilde orman yangınına ya da zarar verecek yangına sebep olacakların çok ağır müeyyidelerle karşılaşacağını belirtmek istiyorum" diye açıklamalarda bulundu.

BALIKESİR

BALIKESİR'İN Susurluk ilçesindeki yangın 13 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, Sülücek Mahallesi Muhtarı Recep Aydın, büyük bir faciadan dönüldüğünü belirterek, "Alevler mahallemizdeki evlerin arasından geçip gitti. Allah'a şükür insanlarımıza ve hayvanlarımıza zarar vermedi. Ama buğday tarlalarımız da yandı. Yaklaşık 500 dönümlük alan küle döndü" dedi.

ÇANAKKALE

ÇANAKKALE'NİN Ezine ilçesine bağlı Üvecik ve Yeniköy köyleri arasında tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Ormanlık alana sıçrayan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale etti. Yangın 7 saatte kısmen kontrol altına alındı. Ezine ilçesinde, Üvecik, Yeniköy ve Mahmudiye köyleri arasında Batak Ovası'na hakim bir konumda bulunan 18'inci yüzyılın ortalarında yaptırılan Cezayirli Hasan Paşa Köşkü, yangından son anda kurtuldu.

AYDIN

AYDIN'IN Söke ilçesine bağlı Sayrakçı Mahallesinde zeytinlik alanda çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 2 helikopter, karadan 6 arazöz, 3 jandarma asayiş ekibi müdahale etti. Yangında 120 dönüm zeytinlik, 50 arı kovanı, 2 römork zarar gördü. Kontrol altına alınan yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ediyor

MUĞLA

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı, yaklaşık 3 hektar ormanlık alan zarar gördü. Güzelçamlar Mahallesi Kazıklı Pamukdüzü mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak, 5 helikopter, 14 arazöz, 2 iş makinesi ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.