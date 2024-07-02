Başkan Erdoğan’dan çok önemli açıklamalar

Kabine Toplantısı, Başkan Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Saat 17.070'de başlayan toplantıda bakanlar kendi alanları ile ilgili sunum yaptı.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevini yürütecek Murat Kurum ile Sağlık Bakanlığı görevini yürütecek Kemal Memişoğlu'na başarılar diliyorum. Görevden affını isteyen Mehmet Özhaseki ile Fahrettin Koca kardeşimize de emekleri için teşekkür ediyorum.

Aziz milletimizin Kurban Bayramını tekrar tebrik ediyorum.

Bayram tatilinin 9 gün olmasıyla vatandaşlarımız tatil bölgelerine gönül huzurluğu içinde gitti. Vatandaşlarımızın yolculuklarını güven içinde yapmasını sağlayan tüm güvenlik personelimize teşekkür ediyorum. Yurt içinde ve dışında görev yapan tüm kahraman askerlerimizi gözlerinden öpüyorum.

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE

Anız ve orman yangını haberleriyle sarsıldık. Diyarbakır ve Mardin'deki yangınlarda hayatını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Yaz mevsiminin her geçen yıl daha kurak ve sıcak geçmesiyle yangın riski de artıyor. Bölücü örgütün de orman yangınlarını bir terör yöntemi olarak kullandığını biliyoruz.

Tek bir ağacın bile zarar görmemesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu konuda örnek adımlar attık. Sadece filomuzdaki araç sayısını artırmadık. Üzerindeki ekipmanlar için en iyi teknolojiyi kullandık. Hali hazırda 14 Bayraktar TB2 ile yeşil vatanı 7 gün 24 saat izliyoruz. Orman yangınlarında İHA kullanan iki ülkeden biriyiz. Ormanlarımızı sürekli takip ediyoruz.

4744 havuz ve göletle araçlarımızın su ihtiyacını hemen karşılıyoruz. Pek çok teknolojik imkan da gücümüze güç katmaktadır.

Yangınlara karşı cansiparane mücadele eden kahramanlarımıza teşekkür ediyorum.

En ufak ihmalin bile büyük zararlara sebep olacağını unutmayalım.

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