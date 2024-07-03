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Bahçeli'den Merih Demiral soruşturmasına tepki: UEFA'nın şer kervana iştiraki yanlı ve yanlıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, A Milli Takım oyuncumuz Merih Demiral'ın dün akşam oynanan Avusturya maçında yaptığı 'bozkurt' işareti nedeniyle UEFA tarafından soruşturma başlatılmasını kınadı. Bahçeli, Türk ve Türkiye husumeti aşikar olan dahili odakların yanı sıra UEFA'nın da bu şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlıştır." ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ
Bahçeli’den Merih Demiral soruşturmasına tepki: UEFA’nın şer kervana iştiraki yanlı ve yanlıştır

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-0 mağlup edip adını çeyrek finale yazdırdı.

Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasının ardından UEFA tarafından soruşturma başlatılmasına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den tepki geldi.

DEVLET BAHÇELİ'DEN SORUŞTURMA TEPKİSİ

Soruşturmaya ilişkin Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bahçeli, "Dün akşam attığı gol ve oynadığı futbolla milletimizin takdirini ve haklı övgüsünü kazanan Merih Demiral evladımızın, gol sevincini Bozkurt işaretiyle paylaşması anlaşılan içimizde ve dışımızda pek çok hastalıklı çevreyi rahatsız etmiş, bu suretle farklı arayış ve açıklamaların bahanesi olmuştur." dedi.

Bahçeli, "Türk ve Türkiye husumeti aşikar olan dahili odakların yanı sıra UEFA'nın da bu şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlıştır. Merih evladımızın fileleri havalandırmasını müteakiben yaptığı Bozkurt işareti Türk milletinin dünyaya mesajı olup UEFA'nın bu kapsamda soruşturma başlatması hem maksatlı hem de son günlerde tehlikeli şekilde mesafe alan zincirleme provokasyonların bir ara istasyonudur." ifadelerini kullandı.

UEFA'nın gol sevincine soruşturma başlatmasını kınadığını ifade eden Bahçeli, "Her zeminde ülkemizin önünü kesmek, iç huzur ve barış ortamımızı bulandırmak isteyen fırsat düşkünlerinin tahrik ve tacizlerine kapılmamak ortak sorumluluğumuzdur." dedi.

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