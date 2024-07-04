Akkuyu’nun ardından sıra Sinop santralinde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere, dün özel uçak "TC CAN" ile Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti. Erdoğan'ı, Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'nda, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Kazakistan Sağlık Bakanı Akmaral Alnazarova, Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev, Astana Belediye Başkanı Jenis Kasımbek ve Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu karşıladı.

55 MİLYAR DOLARLIK HACİM

Başkan Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir eşlik etti. Başkan Erdoğan Astana'daki temasları kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Erdoğan, görüşmenin basına açık kısmında yaptığı konuşmada, "Dostumla, uzun bir süredir görüşemedik. Telefon diplomasisiyle görüşmelerimiz oldu ama bu arada arkadaşlarımız sürekli irtibat halindeydi. İçişleri, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarımız irtibatlarını sürekli sürdürdüler" ifadesini kullandı.

Türkiye ile Rusya'nın birlikte Akkuyu Nükleer Santrali'ni yaptığını anımsatan Erdoğan, "Tabii bütün arzumuz onu bir an önce devreye almak, bitirebilmek. Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili görüşmelerimiz var. Bu konuda ciddi adımlar atabileceğimize inanıyoruz. Bu konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız muhatabıyla görüşmelerini sürdürüyor. Bu görüşmelerle birlikte de tabii bu arada özellikle BOTAŞ ve Gazprom arasındaki ilişkiler samimi bir havada devam ediyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi yani, 55 milyar dolarlık bu hacim bizim için çok çok önemli değil. Bizim hedefimiz 100 milyar doları yakalamaktı. Bu 100 milyar dolara ulaşabileceğimize inanıyorum. Bu konuda böyle bir potansiyele de sahibiz" dedi.

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Nursultan Nazarbayev Havalimanı'nda, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov karşıladı.

'DESTİNASYONUMUZ GÜÇLÜ'

Turizm noktasında yaklaşık 7 milyon Rus turistin Türkiye'ye gelmesinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Rus turistlerin Türkiye'de ağırlanması önem arz ediyor. Bu konudaki samimiyetimiz aynı kararlılıkla devam ediyor. Bunu aynı şekilde devam ettireceğiz. Yeter ki Rus turistler Türkiye'den memnun kalsınlar. Destinasyon olarak iyiyiz, güçlüyüz, bunu aynı şekilde de devam ettireceğiz. Rusya-Türkiye arasındaki bu sıcak ilişkinin ötesinde tabii, ben sizleri de en kısa zamanda ülkemde ağırlamayı bekliyorum" ifadelerini kullandı. Putin de, Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye muhakkak geleceğini dile getirdi.

İLİŞKİLER SÜREKLİ GELİŞİYOR

Vladimir Putin ise, Başkan Erdoğan ile sürekli temas halinde olduklarını belirterek, "İkili ilişkilerimiz ile ilgili görüş alışverişinde bulunuyoruz, bölgedeki durumu ele alıyoruz. Uzun zamandır görüşmüyoruz. Yüz yüze görüşmekten memnuniyet duruyorum. Şunu ifade etmek istiyorum, dünyadaki tüm zorluklara rağmen Rusya-Türkiye arasındaki ilişkiler adım adım gelişiyor ve ilerliyor" dedi. Geçtiğimiz aylarda iki ülke arasındaki ticaret hacminde küçük bir düşüş yaşandığına dikkat çeken Putin, "Fakat yıllık ticaret hacmimiz 55 milyar dolar bu da az bir rakam değil. Çeşitli stratejik projelerimiz planlı bir şekilde hayata geçiriliyor. Turizmde de rekor kırdık. Geçen sene 6.7 milyon Rus turist Türkiye'yi ziyaret etti. Turistlerimize sağladığınız elverişli şartlardan dolayı size teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu. Zirve kapsamında, bazı liderlerle ikili görüşmeler yapacak olan Başkan Erdoğan, bugün düzenlenecek Zirve Oturumu'nda da katılımcılara hitap edecek.