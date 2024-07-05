Astana’da verilen derin mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan her zirvede olduğu gibi Astana'da da müthiş diplomasi trafiği gerçekleştiriyor.

Bir diplomasi üstadı olarak, önemli bir dünya meselesini mutlaka baş başa görüşmede dile getiriyor.

Dikkat çeken resimlerle derin mesajlar veriyor.

Astana'da yapılan Şanghay İşbirliği Zirvesi'ne (ŞİÖ) katılan Erdoğan, bir hafta sonra da Washington'da NATO'nun 75. Yıl Törenleri Zirvesi'ne katılacak. Biri Washington'da Batı Bloğu, diğeri Astana'da Asya Bloğu ŞİÖ Zirveleri... Yeni dünya düzeni inşa edilirken gerçekten çok önemli kavşaklar. Bu kavşaklardan başarıyla geçen bir lider Başkan Erdoğan.

Aile fotoğrafında, Başkan Erdoğan ile Rusya Lideri Putin yan yana poz vererek, Batı'ya mesaj gönderdi.

ZİRVEDEKİ AİLE FOTOĞRAFINA DİKKAT!

Zirvelere gözünü dikmiş dünya milletleri, zirvelerden resimlere bakarak, GELECEK için mesajları çok iyi alıyor.

Zirvelerin, katılan ve katılmayan ülkelerin beyin kadrosu ve stratejik düşünce merkezlerince de analiz edildiğini, raporların hazırlandığını da unutmayalım.

Başkan Erdoğan'ın iki kutup başı üzerinden inşa edilmekte olan bir süreçte, başını Çin ve Rusya liderlerinin çektiği ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ZİRVESİ'ne gözlemci olarak katılması başlı başına önemli. Çünkü Başkan Erdoğan-Türkiye, bir BATI ÜLKESİ, NATO ÜYESİ. Şanghay Zirvesi'ndeki tek NATO ÜLKESİNİN LİDERİ.

Elbette Erdoğan'ın ŞİÖ zirvesine katılması, sadece ŞİÖ üyeleri için değil, BATI BLOĞU ülkelerince de dikkatle değerlendiriliyor.

Analizlere konu olacak. Başkan Erdoğan, ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi'ne geliyor. Bağımsızlık Sarayı'na gelişinde kardeşimiz Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından karşılanıyor.

Burada çekilen aile fotoğrafında, Başkan Erdoğan'ın yanında Rusya Lideri Putin ve kardeşimiz Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov'un yer alması, DÜNYAYA DERİN MESAJDIR.

KARDEŞLER BULUŞMASI

İki Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Berdimuhammedov ile Putin'in karesinden, Derin Amerika-Avrupa, "AKILLI OLUN" mesajını muhakkak alacaklardır. Erdoğan-Putin fotoğrafı, Suriye'nin geleceğinin ASTANA'DA BELİRLENECEĞİ mesajını vermekte. Derin ABD'nin aparatı PKK-YPG uydu kantoncuklarının paçavraya çevrileceğinin işaretinin verilmesidir. Başkan Erdoğan bir diplomasi üstadı. Astana'da kardeşimiz ve dostumuz Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile birlikte buluştular, hasret giderdiler ve tarihi bir mesaj verdiler.

Bu resimle verilen mesaj: Azerbaycan ile Pakistan, canımız, kardeşimiz, gerçek dostlarımız.

SOYKIRIMI LANETLEDİ

Ayrı ayrı değil, KARDEŞLER BULUŞMASI. Dünya ülkelerinin zihnine nakşedilen bir mesaj.

EZELDEN EBEDE BERABERLİK resmidir bu. Başkan Erdoğan, gerçek dostumuz Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile de bir araya geldi. Erdoğan-Hamad El Sani fotoğrafıyla GAZZE mesajı verildi. İsrail'in gaddarca masum Filistinlilere soykırımı tekrar lanetlendi. Görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Lübnan'a yönelik İsrail tehdidi, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, İsrail saldırganlığının bölgeye yayılmasının tehlikeli olduğunu, İslam dünyası başta olmak üzere uluslararası toplumun buna izin vermemek ve İsrail'i durdurmak için bir an önce adım atması, ortak çalışma yürütmesi gerektiğini belirtti. İnsani krizin çözülmesi ve bölgeye yardımların kesintisiz ulaştırılması için gayretlerin artırılmasının önemli olduğunu, bu konuda Türkiye'nin çabalarını artırarak devam ettirdiğini söyledi. Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile baş başa görüştü.

Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin köklü kültürel ve tarihi bağları bulunan Moğolistan ile ilişkilerin her alanda daha üst düzeylere çıkarılmasının önemli olduğunu, bu doğrultuda çalışmaya devam edilmesi gerektiğini belirtti.

SONUÇ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en tecrübeli liderlerinin başında geliyor. 22 yıldan bu güne dünya çapında birçok zirveye katıldı, katılıyor. Küresel bir lider olarak ZİRVELERİN aranan, ikili görüşmeleri çok dikkat çeken tartışmasız lideri. BAŞKAN ERDOĞAN İÇİN, SADECE ANADOLU'DA DEĞİL, BÜTÜN DÜNYADA TÜRKİYE MÜDAFASI VARDIR.

TÜRKİYE'NİN HAK VE MENFAATLARI İÇİN HER ZİRVE'DE VAR OLACAKTIR.